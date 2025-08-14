Неизпълнението на приходната част на държавния бюджет за 2025 година ще бъде в диапазона между 3,5 милиарда и малко над 8 милиарда лева, се посочва в изготвен от КТ "Подкрепа" анализ за очакваното изпълнение на параметрите на държавния бюджет за тази година.

Според прогнозата на синдикалните експерти, най-голямо се очаква да е неизпълнението на приходите, свързани с данъка върху добавената стойност (ДДС).

Анализът на КТ "Подкрепа" показва, че приходите в държавния бюджет за тази година ще бъдат между 46,4 млрд. лв. и 51,6 млрд. лв., при заложени 55,2 млрд. лв.

Очакваната събираемост на ДДС, при заложени малко под 25 милиарда лева, ще е около 20 милиарда лева. Посочва се, че този данък е изцяло базиран на потреблението на облагаеми стоки и услуги и че икономисти предупреждаваха, включително от КТ "Подкрепа", за има надценяване на заложената събираемост.

При данъка върху доходите на физическите лица не се очакват големи изненади, но има рискови фактори, като рецесия в еврозоната, продължаване спада при индустриалното производство у нас, както ефектите от митническата политика на САЩ върху веригите на доставки. Приходите от акцизи у нас е възможно да имат леко неизпълнение.

За 2025 година заложените капиталови разходи са 5,4 млрд. лева, като към 30 юни са усвоени 1,8 млрд. лв., което е над 33 процента от годишния план. Това е най-високият процент на усвояемост към полугодието за последните години, пише в анализа на синдикатите. Според документа, причините за това може да са забавени плащания от предходни години, както и авансови плащания през текущата годена.

Относно осигурителната система, която работи на солидарен принцип, прогнозата е, че ще продължи да трупа устойчиво нарастващи дефицити, докато облага само ниските доходи, а високите продължават да не поемат своята солидарна част, заради наличието на максимален осигурителен доход.