Относно бюджета за 2025 г., последните публикувани официално данни към септември показват по-ниско изпълнение на данъчните приходи в сравнение със същия период на миналата година, коментира в студиото на Money.bg Людмила Елкова - финансов експерт и бивш зам.-министър на финансите.

По-конкретно, събираемостта е 65,2% спрямо заложеното в бюджета за цялата 2025 г., докато са същия период на 2024 г., показателят е 71,1% спрямо заложеното в миналогодишния бюджет.

"Обяснението за изоставането тази година е, че приходите от ДДС бяха много силно надценени. Те растат средно с 15% за година, а в бюджета за 2025 г. беше заложен ръст от 33% - за да се обере "луфта" с разходите и да "финишираме" с 3% дефицит (каквото е изискването за максимума за страните от ЕС). За периода, ръста на приходите всъщност е 14,1%, докато за същия период на миналата година, ръста на показателя е бил 16,2%. Това означава, че за цялата 2025 г., около 3,5-4 млрд. лева приходи от ДДС няма как да бъдат събрани", каза Елкова.

Единственият данък който тази година има много висок ръст - около 30% спрямо 9-те месеца на миналата година, е корпоративният, обаче това се дължи основно на предплатения данък от банките, стана ясно от думите на Елкова.

Според нея, единственият начин бюджетният дефицит за 2025 г. да се вмести в лимита от 3%, е държавата да забави разплащанията към фирми и съответно да ги отложи за 2026 г., както се е случило и при предходния бюджет.

Проектобюджетът за 2026 г. е много сходен с този за 2025 г., но мащабът се увеличава, коментира Елкова. Тя припомни, че миналогодишният бюджет е бил направен с цел да бъдем приети в еврозоната, като се е казвало, че след това - т.е. с бюджета за 2026 г. - ще се захванем с решаването на проблемите, обаче проектобюджетът за 2026 г. не показва това.

"Напротив, проблемите се мултиплицират, живеем с хронични дефицити и с разходи повече отколкото можем да си позволим."

Финансовият експерт посочи, че "това не може да продължава по този начин, защото вече имаме системни проблеми, които не могат да бъдат решавани с еднократни мерки".

Тя даде пример, че в проектобюджета за 2026 г. за заложени още по-високи приходи от ДДС от тазгодишните, които и за 2025 година се очертава да не бъдат изпълнени.

По мнението на финансовия експерт, НАП като цяло работи добре, но има неефективни дейности. Елкова даде пример, че Националната агенция за приходите (НАП) се занимава с проверки на хора които са декларирали покупки на големи имоти в Гърция, обаче същевременно тези хора са обявили доходи, с които спокойно може да си позволят такава покупка - което прави подобни проверки безмислени.

Людмила Елкова подчерта, че е време да се вземат сериозни мерки от държавата за ограничаване на разходите и посочи, че е очаквала бюджетните заплати за следващата година да бъдат "замразени", което не се случва.

Бившият зам.-министър на финансите припомни, че през септември премиерът официално е обявил че няма да има промяна на данъчно-осигурителната тежест, но в проектобюджета е заложено повишаване на осигуровките за пенсия с 2 процентни пункта, както и вдигане на данъка върху дивидентите.

"А посоченото изглежда много зле от гледна точка на всеки потенциален инвеститор, независимо че (ще) сме в еврозоната, поради несигурната икономическа среда", допълни Елкова.

Тя обърна внимание и на факта, че с тегленото от правителството на нови заеми, съотношението между държавния дълг и брутния вътрешен продукт много бързо нараства. (За страните от ЕС, максималната стойност на показателя би трябвало да е 60% от БВП на всяка държава.)

Целият разговор може да гледате във видеото!