15 387 евро - толкова средно на година е получавал работещият българин през 2024 г., показват последните данни на Евростат. Този резултат поставя нашата страна на дъното на Европейския съюз - и то при значителна разлика спрямо останалите "опашкари" Гърция (€17 954) и Унгария (€18 461).

Ако има някакъв малък повод за радост от класацията, това е, че възнагражденията у нас растат с добро темпо. Спрямо 2023 г. те са се увеличили с почти 14%, което е трето най-добро постижение в рамките на ЕС - пред нас са само Румъния (16,66%) и Полша (16,56%).

За сравнение, средният темп на повишение на годишната заплата в евросъюза е едва 5,2 на сто, като във Франция (2,38%), Финландия (2,31%) и Чехия (1,65%) може да се каже, че възнагражденията са "замръзнали".

Разбира се, важно е и на какво ниво е това "замръзване". Средната годишна заплата в ЕС е била повече от два пъти по-висока от българската - 39 808 евро. Най-много пари към 2024 г. заработват в Люксембург - 82 969 евро на година.

Източник: Евростат

Ако изключим херцогството, държави от нашия калибър с космически по родните стандарти заплати са Дания (€71 565) и Ирландия (€61 051).

Румънците, които са шампиони по ръст на заплатите (но в момента и по инфлация) са получавали средно по 21 108 евро за цялата 2024 г. Полша, която е една от най-динамично развиващите се икономики на ЕС, може да се похвали с малко по-висока средна заплата - 21 246 евро на година.

Големи икономики като Италия и Испания са под средното за ЕС равнище с по под 34 хиляди евро годишна заплата.