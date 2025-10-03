Ръководителят на самопровъзгласилата се Луганска народна република (ЛНР) Леонид Пасечник се е обърнал към руския президент Владимир Путин с молба за съдействие при изплащането на заплатите на миньорите в окупирания Лугански регион. Ситуацията в минния сектор е сериозно влошена, след като повечето мини са прехвърлени на руски компании, съобщава Центърът за противодействие на дезинформацията (ЦПД).

"Много от мините в Донбас са отдадени под наем на руски оператори, които обещаха инвестиции в добив, но впоследствие обявиха обектите за нерентабилни и избраха да консервират или ликвидират производството", съобщава ЦПД. В резултат на това голяма част от миньорите остават без заплати, което задълбочава социалната и икономическата криза в региона.

Трудности в Русия

Предизвикателствата се засилват и от състоянието на руската въгледобивна промишленост, която страда от международни санкции и загуба на експортни пазари. Мините в Русия масово спират производството, а заплатите не се изплащат. Това намалява стимулите за инвестиции дори в окупираните територии на Донбас.

Минната криза в Луганск идва на фона на по-широки финансови проблеми на Москва. Руското правителство прогнозира бюджетен дефицит от $68 милиарда до края на 2025 година, почти двойно повече от предишните прогнози. Причината е спад в приходите от петрол и газ, както и нарастващи военни разходи.