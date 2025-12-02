Първият технологичен парк за храни, наречен "Рябиновая 44", отвори врати в руската столица, в московския район Очаково-Матвеевское. В технологичният парк, по-конкретно, ще бъдат разположени предприятия за производство на храни предимно за училища и детски градини, както и фирми за изпичане на кафе и такива за производство на готови храни. Това обяви кметът на Москва Сергей Собянин, съобщи ТАСС.

"Градът е отдал под наем на инвеститори участък от 0,9 хектара и е предоставил стимули по програмата за стимулиране на създаването на работни места. Технологичният парк, с площ около 15 000 квадратни метра, се намира в района Очаково-Матвеевское.

Основните "обитатели" на технологичния парк ще станат фирми за производство на храни за училища и детски градини, както и такива за изпичане на кафе. Там ще са разположени и производства на хранителни добавки, както и фирми за производство на готови храни", написа Собянин в своя Telegram канал.

В технологичния парк вече се разположиха предприятия за производство на храни включващи и доставката им, кухни продаващи готови храни, кетърингови компании, както и ресторанти. В технологичния парк ще бъдат създадени общо над 300 работни места.

По думите на московския кмет, сега в руската столица функционират 49 технологични парка, където работят общо близо 76 000 човека.