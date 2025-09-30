Един от градовете у нас с най-силни традиции в индустрията - Шумен, иска да се превърне в технологичен център на Североизточна България с нов център, който обединява наука, образование и развойна дейност за нуждите на производството. Мащабното начинание за над 80 милиона лева може да бъде реализирано в рамките на няколко години, като целта е първите резултати да станат видими по-скоро.

Технологичният парк е кауза на Шуменския технологичен институт (SiT), който си партнира в проекта както с местната власт, така и с бизнеса.

"Ние започнахме с идеята да направим реално работеща връзката между бизнеса, науката и образованието, защото в момента нея я няма и всяка една от тези трите си работи в успоредна права. Образованието е заради индустрията. Индустрията пък не е редно да прави паралелни обучителни структури, но е принудена да прави такива", обясни в студиото на Money.bg основателят и управител на SiT инж. Владислав Генов.

Плановете са шуменският технологичен парк да се развива в 4 направления - научно-изследователски сектор, конферентен център, обучителен център и експо център, който да представя не само индустрията, но и образованието и културно-историческото наследство на региона.

Управителят на института е категоричен: за да се направи преходът към Индустрия 4.0, регионът има голяма нужда от специалисти по роботика, автоматизация и разработка на софтуерни и хардуерни продукти.

"Партнираме си с развити технологични компании, които са типично шуменски - като TESY, които са трети в Европа в своя бранш, като Alcomet, който е най-големият производител на алуминий на Балканския полуостров, като Herti, като BG Robots - една от водещите компании по роботика в България. Също така и с "Телепол" - национална агенция за сигурност, която не е типичната охранителна компания, а са по-скоро технологична компания", обясни инж. Генов.

По думите му тези и много други компании имат нужда от изнесени лаборатории, като така те биха имали по-отворен достъп до външни експерти или биха привлекли по-лесно нови кадри. В научно-изследователският център ще работят и различни други лаборатории, на които ще могат да се пopъчвaт ĸoнĸpeтни зaдaчи и paзpaбoтĸи. Когато от там пpoизлязaт пaтeнти, то тexeн най-естествен пoлзвaтeл cлeд тoвa oтнoвo e индycтpиятa.

В момента много развойна дейност - даже при малки custom софтуерни разработки, се налага да се поръчва на чуждестранни компании на много висока цена. Парадоксът е, че нерядко след това същинската работа отново се върши от екипи с българско участие - но като част от от международни фирми.

"Нашата цел е Шумен да стане технологичен център на Североизтока. Това включва и съседните ни области и партньорства с Русенския университет, така че това, което ще излиза, било то продукт, било то услуги, да се ползва не само от Шумен, но и от региона и от Североизточна България. Предпоставки са добрата свързаност с летище, пристанище, магистралата също е наблизо. Също така бих отбелязал Румъния, която доста сериозно, със сериозни темпове се развива в посока на технологиите като цяло, така че също е един потенциален пазар", посочи инж. Генов.

За технологичния парк се заговори през пролетта, като тогава общинският съвет в Шумен подкрепи без нито един глас "против" договор за партньорство с института. Целта обаче е всички стъпки да са подчинени на обща стратегия: "Ние не бихме се включили в изграждането на поредния паметник в Шумен. Има доста такива - има отпуснати средства по различни програми и някой търси възможност да ги реализира, включително на места, където няма предпоставки. Градове, които нямат индустрия, кандидатстват за технологични паркове и така нататък. Нашата идея не е да бъдат усвоявани някакви средства, ние изхождаме от нуждите на индустрията, от нуждите на региона".

А средства ще са необходими. По думите на инж. Генов "оптимистичната прогноза" е за между 80 и 100 милиона лева, като те трябва да дойдат както по различни механизми за финансиране на подобни проекти, така и от частни инвеститори.

След набирането на средствата технологичният парк може да стане реалност в рамките на 3-4 години. Целта на хората зад проекта обаче е междувременно да се подготвят хората, които ще работят в бъдещите лаборатории: "Нашата цел е дори сега през тази учебна година да направим два кабинета по роботика и 3D проектиране CAD/CAM, да бъдат обучени преподаватели, за да могат те да обучават съответно ученици и в края на учебната година да произведем специалисти, които реално да започнат работа в индустрията".

Институтът съществува от 2018 г. и има своя школа по информационни технологии. Освен това стои зад панаира на професиите в Шумен, който среща деца и родители с инженери и мениджъри от индустрията и ги запознава с възможностите за кариера.

След броени дни ще се проведе и голямото технологично събитие BEST 2025 (Business, Education, Science and Technology). То се провежда от 2018 г. насам и среща ученици, студенти и някои от водещите компании и средни и висши учебни заведения от региона. Форумът ще засегне теми като Индустрия 4.0, киберсигурност, изкуствен интелект, роботика, агротехнологии и други.

