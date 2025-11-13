Компанията Lion"s Head обяви старта на строителните работи по първия ѝ логистичен проект в Румъния - Lion"s Head Logistics Park, който ще се разгърне върху площ от 15,6 хектара и ще предложи 85 000 квадратни метра площи.

Инвестицията е в размер на 65 млн. евро.

Локацията е между Попещи-Леордени, между стария околовръстен път на Букурещ и новата градска магистрала A0. Ще бъдат изградени три съвременни складови сгради с гъвкави пространства - от 1500 кв.м до 40 000 кв.м. Ще има зарядни станции за електромобили, озеленяване и зони за отдих.

Паркът е проектиран да отговаря на нуждите на разнообразен кръг от компании - от такива за лека промишленост и логистика до търговци на дребно и оператори в електронната търговия.

Новият логистичен парк е първи по рода си на румънския пазар, тъй като е първият проект, разработен изцяло в съответствие със стандартите за устойчивост на International Finance Corporation (IFC), част от Групата на Световната банка. IFC вложи 150 млн. евро в проектите на Lion"s Head у нас и в Румъния.

Lion"s Head е вторият най-голям собственик на индустриални площи в България, като освен това има голямо портфолио от офис сгради в София и Букурещ.