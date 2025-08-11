HELLENiQ ENERGY - гръцката енергийна компания, която у нас е най-известна като собственик на веригата от бензиностанции "ЕКО България", обяви навлизането си на ВЕИ пазара у нас. Чрез дъщерно дружество на подразделението си HELLENiQ Renewables тя придобива готов за изграждане фотоволтаичен проект с лицензиран капацитет от 123 MW.

Има и опция за добавянето на система за съхранение на енергия с мощност 90 MW и капацитет от 180 MWh.

Бъдещият соларен парк е разположен в района на Хасково, а продавачът е българската компания "Елемент Пауър Груп". Цената по сделката не е обявена.

Инвестицията в България е част от по-широката програма на HELLENiQ ENERGY за развитие на ВЕИ с общ капацитет 6 GW в Гърция, Кипър, Румъния, Република Северна Македония и вече и България, става ясно от официалното съобщение. Целта на компанията е да достигне 2 GW инсталирана мощност от възобновяеми източници до 2030 г.

За целта HELLENiQ Renewables купува и два бъдещи вятърни проекта в Румъния - 186 MW с батерии и 96 MW.

"България е ключов пазар в стратегията ни за регионално развитие, а секторът на ВЕИ очертава обещаващи перспективи за растеж. С тази стъпка разширяваме присъствието си в страната с инвестиция не само в производство на възобновяема енергия, но и в съхранение - важен елемент за гъвкавостта и устойчивостта на енергийните системи", е цитиран в официалното съобщение да казва Сотирис Капелос, ръководител на HELLENiQ Renewables.

В родината си HELLENiQ ENERGY придоби гръцкия бизнес на германската ABO Energy и нейните проекти за общо 1,5GW, като така портфолиото ѝ вече надминава 6GW.

От компанията отбелязват и че продължават да проучват други възможности за инвестиции в енергийни проекти.