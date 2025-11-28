Първата копка на фабрика за 4,1 млрд. евро, която ще осигури до 2000 работници в ротация, бе сложена в испанския град Фигеруелас до Сарагоса, предава elDiario. Новата гигафабрика за LFP батерии, собственост на съвместното предприятие на Stellantis и китайската CATL, трябва да започне производство в края на 2026 г. и да достигне капацитет до 50 GWh през следващите години.

Още преди старта проектът привлече вниманието на Брюксел. Европейският комисар по индустриалната стратегия Стефан Сежурне отбеляза, че големи китайски инвестиции в ЕС не могат да разчитат изцяло на работна ръка и доставчици от Азия - критика, която се припокрива с притесненията около завода в провинция Арагон, където се намира Фигеруелас.

Изданието припомня, че построяването на първата голяма европейска фабрика на Stellantis и CATL e минало през ускорена административна процедура. Регионалното правителство е приложило механизма PIGA, който позволява максимално съкратени срокове и освобождава компаниите от строителния данък към общините. Благодарение на това окончателното, макар и частично, одобрение ее издадено на 12 ноември.

Първите съмнения, обаче, са се появили, когато е станало ясно, че заводът ще бъде изграден от до 2000 китайски строители, настанявани в нови модулни жилища, които тепърва предстои да бъдат изградени. Пристигането им обаче се отлага - по последни данни първите групи се очакват едва през 2026 г. По едно и също време на терена ще работят до 800 души.

Румънската Synergy Construct поема ключовия етап

Ново напрежение сред местните фирми е довело и новината, че румънската компания Synergy Construct ще изпълни едни от най-важните строителни дейности - фундамента и две от основните производствени сгради, оценени на 33 млн. евро. Synergy вече е работила с CATL по сходен проект в Унгария, а сега активно търси кадри - координатори, счетоводители, специалисти по доставки и експерти по безопасност.

Паралелно с тях Consolis-Tecnyconta от Арагон ще изгради конструкцията и три помощни постройки. ElDiario посочва, че според публикувания документ по PIGA (проект Toro) стойността на основната сграда, възложена на Synergy, е 42,4 млн. евро, а срокът за изпълнение е девет месеца. Разрешителното за строеж е включено директно в решението, което позволява моментален старт на дейностите.

Настаняване и график

Все още не е избран изпълнител за жилищата за работниците, чиято стойност ще бъде между 5 и 10 млн. евро. Те ще включват стаи от 18-20 кв. м и общи пространства.

Амбицията на инвеститорите е заводът да работи на 30% капацитет през 2028 г., да достигне 65% през 2029 г., а през 2030 г. да функционира пълноценно. Съвместното предприятие планира още през 2027 г. да започне ограничено производство на батерии.

Проектът остава под лупа заради смесицата от бърза административна пътека, голям брой китайски служители и силното участие на румънската Synergy Construct - фактори, които продължават да будят недоволство сред част от бизнеса в Арагон.