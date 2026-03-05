Цените на основните криптовалути се покачват на фона на геополитическото напрежение и военните действия в Иран. Пазарът показва ясни признаци на възстановяване, след като Биткойн отново премина границата от $71 000, съобщават световните медии. Случващото се показва, че инвеститорите продължават да търсят алтернативни активи на фона на напрежението на традиционните финансови пазари.

Крипто ралито идва въпреки ескалиращото напрежение в Близкия изток и прекъсванията на доставките на петрол през Ормузкия проток, като и преди последния ценови ръст BTC поддържаше средна подкрепа от около $65 000 от началото на конфликта, пише CoinDesk.

Общата пазарна капитализация на крипто сектора се покачи до около $2,36 трилиона. Седмичната печалба на BTC достигна около 10%. Етериум се покачи с над 8% за седмица, а Solana с близо 6% за 24 часа. Въпреки ръста на цените, инвеститорите остават предпазливи.

Източник: iStock

Възстановяването на крипто пазара идва в момент, когато традиционните пазари са под натиск от геополитически риск, ръст на цените на петрола и колебания на валутите, коментират финансови анализатори. Именно несигурността към традиционните пазари кара част от инвеститорите да се насочат към дигитални активи, които често са смятани за алтернатива в периоди на пазарна несигурност.

Тъй като златото се отдръпва от последните си върхове, а азиатските акции се понижават поради покачващите се цени на енергията, някои анализатори смятат, че Биткойн показва защитни черти и се очертава като гъвкава алтернатива на традиционните сигурни убежища.

"Биткойн може да проявява някои защитни характеристики по време на кризисни периоди, но отстъплението на златото подчертава, че дори класическите сигурни убежища не са имунизирани срещу пазарната динамика, позиционирайки BTC като по-гъвкава, но все пак високорискова алтернатива", се казва в ежедневния бюлетин на Tagus Capital.