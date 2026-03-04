Тежка криза с намалено легално производство, все по-сериозен сив сектор и неприемливи за бизнеса и домакинствата цени - това е ситуацията в горския сектор у нас през последната повече от година.

Хроничните проблеми засягат няколко свързани помежду си индустрии, в които работят над 67 000 българи и които генерират около 3% от БВП на страната. Непропорционално засегнати са икономически уязвимите планински региони, посочват от Браншовата камара на дървопреработващата и мебелната промишленост (БКДМП).

Мебелната промишленост на България произвежда продукция за половин милиард евро. Как се развива индустрията?

България е на 26-о място по производство на мебели в Европа, стана ясно по време на Годишната конференция на БКДМП

От година насам на пазара не присъства и най-големият купувач на дървесина у нас - компанията "Монди", която се отказа да възстановява своя пострадал при пожар завод в Стамболийски, защото според нейните разчети това би било икономически необосновано. Предприятието изкупваше между 20 и 25 на сто от добива, отбелязва в. "Дума" в свой материал.

"Монди Стамболийски" закрива бизнеса си окончателно - стотици остават без работа

В същото време целуозният завод "Свилоза" в Свищов - друг голям работодател и купувач на суровина от горския сектор, практически не работи от половин година, а работниците стоят без заплати. Собственикът Красимир Дечев заяви пред националното радио, че бизнесът му е парализиран от изкуствено поддържан дефицит и непазарно поведение от страна на държавата, която провежда търгове при "космически" цени.

Подобен коментар преди дни направи и председателят на БКДМП проф. д-р Васил Живков: "Имаме ситуация с дървесината, при която, въпреки намалялото потребление, цената в България остава много висока. Това държи цената на продуктите на база дървесни материали и мебели от дървесина по-високо". По думите му така мебелната промишленост вече гледа към внос - включително от трети страни.

"Кроношпан", "Свилоза" и други спират работа заради скъпата дървесина

От държавните горски стопанства признават, че и пазарът на дърва за огрев е в лошо състояние. В края на миналата година от Югозападното държавно предприятие изнесоха данни за това, че на годишна база има спад с над 30% на реализираната дървесина за физически лица. Сред причините, изтъкнати от ЮЗДП, са газификацията и замяната на печките на твърдо гориво с климатици и термопомпи.

Със сигурност обаче фактор е и че през последните години дървата за огрев поскъпнаха почти двойно спрямо нивата от преди пандемията.

Без значение от предназначението на добития дървен материал, тенденцията е сходна - издадените от Изпълнителната агенция по горите позволителни за сеч вече са на 10-годишен минимум, а по данни на Министерството на земеделието има региони, в които добивът е замръзнал наполовина.

Това, разбира се, е легалната част от индустрията. Според оценки на експерти до една пета от дървесината на пазара е с неясен произход и това удря директно по тези, които работят "на светло".

У нас технологично дърводобивът изостава в сравнение с редица европейски страни и така сечта е по-бавно и по-слабо прецизна. Освен това според БКДМП липсва активна грижа за горите и прекият резултат е влошено здравословно състояние на дърветата, по-малко суровина и по-голям риск от пожари.

Така съвсем реален изглежда сценарият, в който легалната част от горския сектор и свързаните с него индустрии у нас изпадат в дълга и мъчителна рецесия, докато нелегалната дейност - с всички икономически и екологични последици от нея, процъфтява.