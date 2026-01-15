Заплатите на всички служители в бюджетната сфера ще бъдат увеличени с 5% чрез еднократна индексация. Това съобщи министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова на брифинг, предаде БТА.

Индексацията ще се извърши в съответствие с националния индекс на потребителските цени към 31 декември 2025 г., който е 5%. За сравнение, хармонизираният индекс на потребителските цени (HICP), използван в ЕС, показва инфлация от 3,5% за същия период.

Решението следва разпоредбите на т.нар. удължителен закон за бюджета, приет от парламента на 17 декември 2025 г., според който се предвижда еднократна индексация на възнагражденията на служителите в бюджетния сектор — с изключение на тези, които получават минимална работна заплата — в размер на натрупаната годишна инфлация към края на годината.

Министерството на финансите е потърсило официално становище от Националния статистически институт (НСИ), за да уточни методологията, по която следва да бъде приложена разпоредбата. Получените данни от НСИ потвърждават, че националният индекс е 5%, което прави тази стойност приложима като база за индексацията.

Кога ще влязат в сила увеличенията?

Индексацията ще бъде приложена върху индивидуалните възнаграждения на всички служители в бюджетната сфера. Процесът по преизчисление вече е в ход. По думите на Петкова, целта е новите суми да бъдат изплатени със заплатите за месец февруари. Ако технически е възможно, това може да се случи още в края на януари.

Министърът уточни, че става дума за мащабна операция, при която трябва да се преизчислят възнагражденията на всеки служител. Процесът зависи и от другите разпоредители с бюджет, включително общините.

"Работим така, че това увеличение да стигне до хората максимално бързо", увери Петкова, цитирана от БТА. По данни от Фискалния съвет в бюджетния сектор работят 558 хиляди души .