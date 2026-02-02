Средномесечната заплата на ръководителите на социални институции в Русия може значително да надвиши националното средно възнаграждение. Данни на Министерството на труда и социалната защита показват, че през 2024 г. директор на държавен дом-интернат в Кемеровска област е получавал средно 191,5 хил. рубли (приблизително €2 100) месечно.

За сравнение, средната заплата в страната за същия период е около 85-90 хил. рубли (€940-1 000) месечно, което означава, че доходът на директора е над два пъти по-висок от националното равнище. Заместник-директорите в същата институция са получавали между 113 и 122 хил. рубли (в диапазона €1 240-1 340) месечно, а главният счетоводител - около 95 хил. рубли (около €1 050).

Данните показват и ръст във времето - през 2023-та директорската заплата е била около 169 хил. рубли (приблизително €1 860), което е увеличение от над 13% на годишна база, докато средните доходи в страната нарастват по-умерено.

Руският Трудов кодекс предвижда, че възнаграждението се състои от основна заплата и допълнителни плащания, включително стимули и компенсации, като конкретният им размер и условията за изплащане се определят в трудовия договор или във вътрешните правила на работодателя. Това води до значителни разлики между доходите на управленския състав и тези на редовия персонал, особено в публичния сектор.

В регион като Кемеровска област, където средните възнаграждения традиционно са под нивата в Москва и Санкт Петербург, управленска заплата от близо 200 хил. рубли (ок. €2 200) се откроява още по-ясно на фона на местния пазар на труда.

Данните за доходите през 2025 г. все още не са публикувани.