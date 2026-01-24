Въпреки противоположните мнения на българските граждани за въвеждането на единната европейска валута, от 1 януари 2026 година страната ни официално стана член на еврозоната. Почти месец по-късно първите заплати в евро вече са факт.

Макар Италия да извървя този път преди близо двадесет и пет години, жителите на един италиански град започнаха да получават заплатите си в евро едва през 2020 г.

Кампионе д'Италия

Кампионе притежава интересния статут на анклав - територия на една страна, заобиколена от друга държава. Макар географски да се намира в Швейцария, от правна гледна точка той е италиански град, разказва BBC.

Необичайната ситуация е в резултат на решението на местния лорд да остави владенията си като наследство на архиепископа на Милано през 777 г. Когато околността е прехвърлена на Швейцария в края на 18 век обаче, градчето остава собственост на папската държава.

Съгласно споразумение между двете страни, жителите му работят на швейцарска митническа територия, плащат сметки с швейцарски франкове, а италианската полиция шофира автомобили с швейцарска регистрация. Общинските услуги - от събирането на боклук и телефонните оператори до образованието - също се предоставят от Швейцария... поне допреди шест години.

Източник: iStock

В края на 2019 г. двете страни сключват споразумение, според което от 1 януари следващата година Кампионе д'Италия става част от италианската икономика и съответно тази на ЕС. Макар местните да подават подписка до европейските институции с молба за запазване на статуквото (в която се включват три четвърти от населението), тя бива пренебрегната.

Така нареченият "Brexit al contrario" (обратен Brexit) води до редица несгоди за жителите, особено предвид мерките, предприети по време на пандемията. Общинският автобус на Лугано, който преди посещава града няколко пъти на ден, за да обслужва пазаруващи и туристи, не може да влиза в Италия поради строгите карантинни ограничения. Изисква се и смяната на регистрационните номера, пътуването до Комо за получаване на по-големи пратки, а понякога се правят и митнически проверки при влизането в града.

Поради по-високите разходи за живот в Швейцария близо 2000-те жители на Кампионе д'Италия се възползват от данъчни облекчения до края на 2019 г. Въпреки промените обаче, въведеното ДДС е едва 7,7% (колкото е в Швейцария) - значително по-малко от 22-процентната ставка на Италия, пише Euronews. По този начин швейцарските власти предотвратяват нарушения на конкуренцията.

Днес швейцарски компании продължават да предоставят услуги на анклава. Италия се съгласява да изплати дълговете му към швейцарските кредитори, оценени тогава на 5 милиона франка (4,6 милиона евро).

Икономика

Ключова роля за икономиката на града има едно от най-старите казина в Италия - Casino di Campione. Построено е през 1917 година с цел събиране на информация от чуждестранни дипломати по време на Първата световна война. Според някои източници идеята на управляващите тогава е била да осигури достатъчни приходи на общината, за да се самоиздържа.

Източник: iStock

Между двата големи военни конфликта е затворено за кратко, но през 30-те години Бенито Мусолини разпорежда повторното му отваряне. По време на Втората световна война в града е имало агенти на Службата за стратегически услуги на САЩ, които наблюдават събитията във фашистка Италия.

В продължение на десетилетия след войната градът процъфтява от приходите на казиното, като привлича богаташи и дори бегълци. Благоприятно разположеният от другата страна на езерото град Лугано пък е причината за значителния туристически поток. През 2016 г. приходите на казиното възлизат на 92,8 милиона евро с над 741 хиляди посещения.

"Можеше да се видят известни личности. ВИП личности от цял ​​свят идваха тук, както в Монако и Монте Карло. Имахме постоянни фестивали. Никога не беше скучно", разказва жител на града пред BBC.

Източник: iStock

През 2018 година обаче казиното обявява несъстоятелност с намалели наполовина приходи до 45,46 милиона евро и малко над 321 хиляди посетители. Това оставя близо 500 служители без работа. Само десет години по-рано общината сменя сградата му с десететажна постройка за 160 милиона долара. Откриването му обаче се случва по време на финансовата криза и възхода на онлайн хазарта.

През 2022 година Casino di Campione отново отваря врати, като приходите му за 2024 г. са 53,49 милиона евро, а очакванията за 2025 г. са да достигнат над 60 милиона евро. Тази седмица компанията за управление на казиното започна арбитражно производство, с което търси обезщетение от приблизително 80 милиона евро от бившите директори, съобщават местни медии.

Очаква се повторното отваряне на емблематичната сграда да възроди икономиката на града.

Бюзинген ам Хохрайн

Кампионе д'Италия не е единственият анклав на територията на Швейцария. Източната граница на Бюзинген ам Хохрайн е само на 700 метра от останалата част на Германия.

Децата ходят в местното германско училище, а жителите му имат както немски, така и швейцарски телефонни номера и пощенски кодове. Въпреки малките си размери обаче, градчето има собствен регистрационен номер.

Източник: iStock

За разлика от италианското градче, немското все още е част от швейцарската икономическа зона - извън тази на ЕС. Основната валута, която се използва е швейцарски франк, защото повечето му жители работят в по-големи близки градове. Въпреки това обаче, те плащат по-високите немски данъци върху доходите, но и по-ниско ДДС (7,7% при 19% в Германия).

"Имаме германски закони и германско правителство, а от друга страна имаме швейцарската икономика", обяснява пред английската медия Роланд Гюнтерт, заместник-кмет на града.

Това има и положителна страна - наемите са значително по-ниски, отколкото в близките швейцарски градчета, а немските данъчни облекчения за пенсионери привличат възрастни швейцарски жители в Бюзинген.