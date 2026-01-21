Един от най-сериозните митове за еврото е, че автоматично ще забогатеем или автоматично ще обеднеем. Той трябва да бъде развенчан, защото благосъстоянието ни не се променя по никакъв начин, ако не предприемаме активни действия. Това подчерта пред Money.bg експертът по управление на личните финанси Петко Тодоров.

По думите му за дисциплинираните в управлението на личните и семейните пари преминаването от лев към евро няма да е особен проблем, но за тези, които са били по-небрежни преходът може да бъде сериозно предизвикателство и да ги накара да се отнасят по-отговорно с финансите си.

Едно от практическите изпитания пред всички ни е т.нар ефект на номинала - илюзия, че цените намаляват заради промяната на валутата. Звучи тривиално, но може да има много лош ефект за портфейла ни. "Правени са проучвания в различни държави след приемането на еврото. На някои места учените са открили, че близо година отнема, за да можеш да пренастроиш начина си на мислене с цифрите", посочи Тодоров.

Решението - поне за известно време да допълваме към бюджета си левовите равностойности, за да имате представа колко скъпо или колко евтино е всичко.

От гледна точка на управлението на парите ни и търсенето на доходност, какво е правилното поведение в сегашната ситуация? "Няма еднозначен отговор. Зависи от целите, които си поставяте, зависи от вашия рисков профил, зависи от това какви мечти имате, къде искате да стигнете. Първо трябва да решите, че ще го правите. Тоест да седнете и да направите една така наречена финансова картина къде сте. Какво притежавате, какво дължите и какво искате да правите с парите си", отговори Тодоров.

Източник: money.bg

Той отбеляза, че 2026 г. започва "предизвикателно" и вероятно ще продължи да бъде такава: "В такива времена вашата стратегия би трябвало да бъде максимално диверсифицирана от различен тип активи. Основата задължително трябва да бъдат акции - глобални акции за по-голяма диверсификация. Облигациите също са на мода - те вече предлагат доходност през последните няколко години. Недвижимите имоти също са добра възможност. Цветните метали - напоследък доста се говори за тях".

Балансът между различните опции зависи от индивидуалния профил, но и от това дали влизаме в ролята на инвеститор с дълъг хоризонт, или на спекулант. Експертът при всяко положение съветва да поддържаме "авариен фонд".

Той признава, че българинът предпочита да влага парите си в депозити и имоти и промяната на тези навици е бавен процес, но по думите му се увеличава броят на тези, които поглеждат и към други инструменти - а освен това е твърде възможно български и чужди играчи да предложат нови варианти, които дават по-добра доходност при разумно ниво на риск.

"Да биеш инфлацията е трудно начинание и малцина успяват, още повече, ако тя е в по-големи размери. Със сигурност, едно активно управление и това да се запознаеш с възможностите, които предлагат финансовите пазари, доста ще помогне. Парите в банка са нещо страхотно, но те трудно ще победят инфлацията", категоричен беше Петко Тодоров.

