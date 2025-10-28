1. Въведение

Криптовалутите вече не са само средство за инвестиция — те се превръщат в практичен инструмент за управление на личните финанси. Все повече българи използват своите дигитални активи, за да зареждат банковите си сметки и да плащат за ежедневни разходи по напълно легален и удобен начин. Най-често това става чрез SEPA преводи — стандартната система за банкови преводи в евро в рамките на Европейския съюз.

Много потребители се питат: как най-лесно и изгодно да прехвърля криптовалутите си към банкова сметка? Възможностите са няколко — от модерни приложения с личен IBAN номер, през криптоборси, до финтех решения, които комбинират света на блокчейна и традиционните финанси.

В тази статия представяме 4-те най-добри начина да преведете криптовалута към банкова сметка в евро през 2026 г.На първо място се нарежда Trustee Plus, което предлага личен IBAN, крипто картата Trustee с възможност за плащания в евро и мигновена обмяна на крипто към евро — без посредници и с минимални такси.

2. Как работи процесът кrypto → euro → банков превод?

Банките не приемат директно депозити в BTC, ETH или USDC, затова трансферът става на три стъпки:

Продажба на криптовалутата - в приложението или борсата потребителят продава своите активи и получава евро; Превалутиране - сумата се появява в евровото салдо на същата платформа; SEPA превод - средствата се изпращат към избраната банкова сметка.

В модерни приложения като Trustee Plus целият процес отнема няколко минути. На класическите борси - 1 до 2 работни дни.

При избора на метод е важно да се вземат предвид:

такси за конверсия и превод;

време за обработка;

сигурност на платформата;

удобство при ползване.

3. Най-добрите начини за превод на криптовалута към банкова сметка в евро

3.1 Trustee Plus - най-бързото и удобно решение с личен IBAN

Trustee Plus се откроява като най-комплексното приложение за крипто потребители в ЕС. То позволява генериране на личен IBAN номер, което на практика означава, че получавате собствена сметка в евро, директно свързана с вашия крипто портфейл.

Обмяна на криптовалута в приложението

Всичко се случва на едно място — без борси и без посредници. Избирате криптовалутата (BTC, ETH, USDC, SOL, BNB и др.), натискате "Обмени" и в рамките на секунди средствата се превръщат в евро.

IBAN за SEPA преводи

С генерирания IBAN можете да изпращате и получавате евро преводи — за наем, услуги, онлайн покупки или бизнес плащания. За банката това е напълно обикновен SEPA превод, без да се вижда, че сумата идва от крипто.

Пример в практиката

Представете си, че трябва да преведете 500 евро за квартира. Продавате 550 USDC в Trustee Plus — средствата мигновено се конвертират в евро и можете веднага да направите превода към IBAN на хазяина. Целият процес трае под 10 минути.

Инструкция стъпка по стъпка

Стъпка 1: Обменете крипто към EUR

Отворете секцията "Обмени";

Изберете криптовалута и задайте EUR като целева валута;

Потвърдете — еврото се появява веднага.

Стъпка 2: Изпратете SEPA превод

В главното меню изберете "Превод" → "Банков превод (IBAN)";

Въведете IBAN на получателя и сумата;

Потвърдете транзакцията.

Функцията SEPA е достъпна само за верифицирани потребители.

Защо Trustee Plus е № 1

Всичко в една апликация — обмяна, IBAN, превод;

Реализация за няколко минути;

Без посредници;

Подходящо за частни лица и фрийлансъри;

Висока сигурност (2FA, биометрия, шифроване).

Признание от Incrypted

Най-голямата крипто медия в Източна Европа — Incrypted — включи Trustee Plus в своя годишен рейтинг и го определи като "най-добрия крипто портфейл в региона". Това признание потвърждава репутацията на платформата като най-иновативното решение за лесни и безопасни плащания в Европа.

3.2 Криптоборси - Coinbase и Kraken

Класическият вариант остава използването на борси. Потребителят продава криптовалутите си за EUR и подава заявка за SEPA трансфер към своя IBAN. Процесът е стабилен и регулиран, но обикновено отнема 1-2 работни дни и включва такси.

Плюсове:

висока ликвидност;

голям избор от криптовалути;

сигурна инфраструктура.

Минуси:

по-бавни преводи;

по-високи комисиони;

по-сложен интерфейс за начинаещи.

3.3 Revolut с крипто функция

Revolut позволява покупка и продажба на избрани криптовалути директно в приложението. След продажбата, средствата автоматично се превръщат в евро и могат да се изпратят чрез SEPA превод.

Плюсове:

много лесен за използване интерфейс;

интеграция с всички банки в ЕС;

бърза реализация (обикновено 1 ден).

Минуси:

липса на пълен контрол над активите;

по-високи курсови разлики;

поддържа ограничен брой криптовалути.

3.4 Fintech приложения - пример Wirex

Wirex съчетава крипто портфейл и банкова функционалност. Позволява обмяна на криптовалута в евро и изпращане на SEPA преводи.

Плюсове:

поддръжка на много криптовалути и фиат валути;

възможност за SEPA преводи;

бонуси и cashback в токени WXT.

Минуси:

по-сложна настройка и верификация;

не толкова интуитивен интерфейс;

по-високи такси.

4. Обобщение

През 2026 г. превеждането на криптовалути към банкова сметка в евро е по-лесно от всякога. Потребителите в България и ЕС могат да избират между няколко решения — от класически борси до модерни приложения с IBAN.

Всички методи работят, но Trustee Plus изпъква като най-удобното и икономично:

личен IBAN;

мигновена конверсия крипто → евро;

липса на скрити такси;

пълна съвместимост с Apple Pay и Google Pay.

Ако търсите бърз, законен и изгоден начин да прехвърляте своите криптовалути към банковата си сметка в евро, Trustee Plus е изборът номер едно за българските потребители през 2026 г.