1. Въведение
Криптовалутите вече не са само средство за инвестиция — те се превръщат в практичен инструмент за управление на личните финанси. Все повече българи използват своите дигитални активи, за да зареждат банковите си сметки и да плащат за ежедневни разходи по напълно легален и удобен начин. Най-често това става чрез SEPA преводи — стандартната система за банкови преводи в евро в рамките на Европейския съюз.
Много потребители се питат: как най-лесно и изгодно да прехвърля криптовалутите си към банкова сметка? Възможностите са няколко — от модерни приложения с личен IBAN номер, през криптоборси, до финтех решения, които комбинират света на блокчейна и традиционните финанси.
В тази статия представяме 4-те най-добри начина да преведете криптовалута към банкова сметка в евро през 2026 г.На първо място се нарежда Trustee Plus, което предлага личен IBAN, крипто картата Trustee с възможност за плащания в евро и мигновена обмяна на крипто към евро — без посредници и с минимални такси.
2. Как работи процесът кrypto → euro → банков превод?
Банките не приемат директно депозити в BTC, ETH или USDC, затова трансферът става на три стъпки:
- Продажба на криптовалутата - в приложението или борсата потребителят продава своите активи и получава евро;
- Превалутиране - сумата се появява в евровото салдо на същата платформа;
- SEPA превод - средствата се изпращат към избраната банкова сметка.
В модерни приложения като Trustee Plus целият процес отнема няколко минути. На класическите борси - 1 до 2 работни дни.
При избора на метод е важно да се вземат предвид:
- такси за конверсия и превод;
- време за обработка;
- сигурност на платформата;
- удобство при ползване.
3. Най-добрите начини за превод на криптовалута към банкова сметка в евро
3.1 Trustee Plus - най-бързото и удобно решение с личен IBAN
Източник: Trustee Plus
Trustee Plus се откроява като най-комплексното приложение за крипто потребители в ЕС. То позволява генериране на личен IBAN номер, което на практика означава, че получавате собствена сметка в евро, директно свързана с вашия крипто портфейл.
Обмяна на криптовалута в приложението
Всичко се случва на едно място — без борси и без посредници. Избирате криптовалутата (BTC, ETH, USDC, SOL, BNB и др.), натискате "Обмени" и в рамките на секунди средствата се превръщат в евро.
IBAN за SEPA преводи
С генерирания IBAN можете да изпращате и получавате евро преводи — за наем, услуги, онлайн покупки или бизнес плащания. За банката това е напълно обикновен SEPA превод, без да се вижда, че сумата идва от крипто.
Пример в практиката
Представете си, че трябва да преведете 500 евро за квартира. Продавате 550 USDC в Trustee Plus — средствата мигновено се конвертират в евро и можете веднага да направите превода към IBAN на хазяина. Целият процес трае под 10 минути.
Инструкция стъпка по стъпка
Стъпка 1: Обменете крипто към EUR
- Отворете секцията "Обмени";
- Изберете криптовалута и задайте EUR като целева валута;
- Потвърдете — еврото се появява веднага.
Стъпка 2: Изпратете SEPA превод
- В главното меню изберете "Превод" → "Банков превод (IBAN)";
- Въведете IBAN на получателя и сумата;
- Потвърдете транзакцията.
Функцията SEPA е достъпна само за верифицирани потребители.
Защо Trustee Plus е № 1
- Всичко в една апликация — обмяна, IBAN, превод;
- Реализация за няколко минути;
- Без посредници;
- Подходящо за частни лица и фрийлансъри;
- Висока сигурност (2FA, биометрия, шифроване).
Признание от Incrypted
Най-голямата крипто медия в Източна Европа — Incrypted — включи Trustee Plus в своя годишен рейтинг и го определи като "най-добрия крипто портфейл в региона". Това признание потвърждава репутацията на платформата като най-иновативното решение за лесни и безопасни плащания в Европа.
3.2 Криптоборси - Coinbase и Kraken
Източник: Trustee Plus
Класическият вариант остава използването на борси. Потребителят продава криптовалутите си за EUR и подава заявка за SEPA трансфер към своя IBAN. Процесът е стабилен и регулиран, но обикновено отнема 1-2 работни дни и включва такси.
Плюсове:
- висока ликвидност;
- голям избор от криптовалути;
- сигурна инфраструктура.
Минуси:
- по-бавни преводи;
- по-високи комисиони;
- по-сложен интерфейс за начинаещи.
3.3 Revolut с крипто функция
Източник: Trustee Plus
Revolut позволява покупка и продажба на избрани криптовалути директно в приложението. След продажбата, средствата автоматично се превръщат в евро и могат да се изпратят чрез SEPA превод.
Плюсове:
- много лесен за използване интерфейс;
- интеграция с всички банки в ЕС;
- бърза реализация (обикновено 1 ден).
Минуси:
- липса на пълен контрол над активите;
- по-високи курсови разлики;
- поддържа ограничен брой криптовалути.
3.4 Fintech приложения - пример Wirex
Източник: Trustee Plus
Wirex съчетава крипто портфейл и банкова функционалност. Позволява обмяна на криптовалута в евро и изпращане на SEPA преводи.
Плюсове:
- поддръжка на много криптовалути и фиат валути;
- възможност за SEPA преводи;
- бонуси и cashback в токени WXT.
Минуси:
- по-сложна настройка и верификация;
- не толкова интуитивен интерфейс;
- по-високи такси.
4. Обобщение
През 2026 г. превеждането на криптовалути към банкова сметка в евро е по-лесно от всякога. Потребителите в България и ЕС могат да избират между няколко решения — от класически борси до модерни приложения с IBAN.
Всички методи работят, но Trustee Plus изпъква като най-удобното и икономично:
- личен IBAN;
- мигновена конверсия крипто → евро;
- липса на скрити такси;
- пълна съвместимост с Apple Pay и Google Pay.
Ако търсите бърз, законен и изгоден начин да прехвърляте своите криптовалути към банковата си сметка в евро, Trustee Plus е изборът номер едно за българските потребители през 2026 г.