От почти половин година в цялата страна се говори за приемането на единната европейска валута и всеки е зает с въвеждането му - от цените в магазините, през касовите апарати и ПОС терминалите до сметките ни за електричество и мобилни услуги. И ако за всички заветната дата да е 1 януари 2026 г., то за близо 1,2 млн. души промяната ще настъпи повече от месец по-рано.

Така от световния финтех гигант Revolut обявиха, че практическото преминаване към еврото (EUR) за българските им клиенти ще започне реално още от 27 ноември. От тогава те няма да могат да изпращат каквито и да е преводи в лева (BGN), включително към други Revolut потребители, или така познатото "револютване". Услугите split bill, money request и standing order в лева ще бъдат канселирани, а group bills ще бъдат конвертирани в евро.

Следващта промяна ще засегне входящите преводи в BGN и ще настъпи на 10 декември. От тогава няма да можем да получаваме банйови преводи в националната ни валута, както и да захранваме акаунтите си в нея. Ще трябва да го правим в EUR, па макар и от българските си сметки в лева. При него ще се прилага курса на обслужващата банка, но така или иначе за всички ни той е 1,95583 BGN за 1 €.

От Revolut посочват, че "за входящи връщания и откази след 10 декември връщанията ще бъдат конвертирани в EUR и ще бъдат кредитирани по посочените сметки в EUR". Също така IBAN номерата на сметките няма да бъдат засегнати от миграцията и те ще останат същите.

Реалното преминаване към EUR ще се случи на 17 декември, когато отново по добре познатия курс наличностите по всички съществуващи сметки и pockets ще бъдат автоматично конвертирани. От същата дата клиентите няма да могат да поддържат сметки в български лева. Ако клиентите очакват връщане на суми от търговци, банки и т.н., то сумите ще бъдат възстановени в EUR, дори в ситуациите, когато оригиналната транзакция е била направена преди промяната.

Така при плащания с карта в страната, които до края на годината ще са все още в български лева, ще се тегли от евровата сметка. Същото важи и при теглене на банкомат. Тук е важно да се уточни, че повечето български банки вече обявиха, че тегленето в лева ще е възможно до сутринта на 30 декември - за да могат да заредят устройствата с еврови банкноти.

Също от 17 декември таксите за платените абонаменти, както и всички транзакционни услуги, ще се начисляват в евро. От Revolut подчертават, че "нашите потребители няма да понасят никакви допълнителни такси или разходи в резултат на тази промяна на валутата."

Клиентите в страната бяха постепенно уведомени за промените, като масово те получиха известия в апликацията в деня преди първата промяна.

"С над 1,2 милиона клиенти Revolut е една от най-големите банки в България по брой клиенти. За да гарантираме възможно най-доброто обслужване на клиентите, решихме да завършим преминаването към еврото в оптимален момент. Нашият опит с другите пазари в ЕС, приети в еврозоната, показа, че навременният преход води до по-гладък процес.

Този проактивен подход ще гарантира, че нашите екипи ще бъдат напълно на разположение, за да подкрепят клиентите по време на промяната преди празниците, което ще направи прехода възможно най-лесен", коментира ранната промяна Мария Лукаш, ръководител на отдела за растеж в Централна и Източна Европа в Revolut.