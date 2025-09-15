Броени дни остават до форума "Силата на инвестициите. Алтернативи и възможности 2026", който ще се проведе на 2 октомври 2025 г., по традиция в хотел InterContinental София. В момент на забавяща се глобална икономика, упорита инфлация, колебливи лихвени очаквания и нови исторически върхове на пазарите, събитието събира водещи имена от българските финанси, капиталовия пазар и управлението на активи, за да очертаят къде се намират реалните възможности и как да избегнем най-честите капани през 2026 г. Организатор е Infostock.bg.

Събитието, което се провежда за пета поредна година, ще стартира с панел "Българска фондова борса - предизвикателства и възможности" (9:30-10:40), модериран от Илиян Скарлатов от Mane Capital. В дискусията ще участват Огнян Донев, председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на "Софарма" АД, Наталия Петрова - председател на БАУД и главен изпълнителен директор на "Конкорд Асет Мениджмънт", доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ. Участниците ще коментират защо 2025 г. бе една от най-динамичните за БФБ, как стоим спрямо регионалните борси, перспективите около еврозоната, нови IPO възможности, развитието на BEAM, "моста" с Франкфурт, както и кои сегменти и компании биха избрали за инвестиция при реален бюджет от 10 000 лв.

Вторият панел на тема "Международни пазари" (11:00-12:10) ще се модерира от Георги Минев, главен редактор на бизнес изданието Money.bg. На сцената ще излязат Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в "Елана Трейдинг", Красимир Йорданов, портфолио мениджър в "Скай управление на активи" АД, д-р Валентина Григорова-Генчева, директор "Злато и нумизматика" в Първа инвестиционна банка, и Александър Буюкли, управител на Freedom24. Ще се разискват теми като ролята на централните банки през 2026 г., "дълговото чудовище" и влиянието му върху активите, възможна ротация след AI-вълната, мястото на облигациите в нов цикъл, рекордното злато и конкуренцията от дигиталните активи, доларовият курс, енергийният преход и суровините, както и регионите с най-голям потенциал за изненади. Гостите ще чуят и как професионалните мениджъри биха разпределили 10 000 лв. днес.

В 12:20 ч. Светослав Велинов, управляващ директор на пазар "Спестовни и инвестиционни продукти" и пазар "Глобални пазари" в Банка ДСК, ще представи фокусирана презентация "Управление на инвестициите - тенденции и очаквания", включваща преглед на 2025 г., динамиката на паричния и дълговия пазар, поведението на основните индекси и очакванията за 2026 г.

Веднага след това, от 12:35 до 13:45, в панел "Алтернативни инвестиции" с модератор Стойне Василев ще се разгледа къде инвеститорите могат да "паркират" разумно капитала си в среда на висока инфлация и лихви. Панелисти са Иван Димитров, главен инвестиционен стратег в KBC Asset Management NV - клон България, Сава Савянов, старши мениджър "Инвестиционни и застрахователни продукти" в УниКредит Булбанк, Камен Иванов - партньор в BuildeX Invest, и Стойчо Недев - инвеститор-предприемач. Ще бъдат обсъдени имотният пазар, мястото на златото, среброто и "новите" суровини - литий, уран, P2P и частните пазари, как спестителите да изберат подходящ за тях инвестиционен фонд, алтернативни фондове и буферни решения, както и практични модели за постигане на около 5% годишен доход при контролиран риск. Финалът на панела ще даде конкретни идеи как биха се разпределили 10 000 лв. в алтернативни активи.

Тазгодишното издание поставя силен акцент върху практиката и личните финанси чрез специалния двучасов мастър клас (14:30-16:30) "Как да използваме изкуствения интелект, за да станем по-добри инвеститори?" с водещ Теодор Минчев, главен редактор на Infostock.bg и сертифициран финансов консултант, заедно с неговия AI финансов асистент "Алекс". Участниците ще видят на живо как изкуственият интелект помага да се победи инфлацията чрез сравнение на активи и калкулатори, как да се мисли в сценарии и да се отговаря правилно на въпроса "Да купя ли...?", как да се конструира и анализира личен портфейл (доходност, риск, Sharpe), както и как симулации на кризи (COVID 2020, облигационният срив 2022 и др.) подготвят инвеститора за бъдещи сътресения. Местата за мастър класа са ограничени.

"Силата на инвестициите. Алтернативи и възможности 2026" е срещата, на която професионалисти и индивидуални инвеститори ще получат синтез от експертни гледни точки, конкретни идеи и приложими инструменти. Форумът е насочен към всеки, който иска да се ориентира в новата лихвена и пазарна реалност, да структурира по-устойчив портфейл и да взема по-информирани решения.

Форумът "Силата на инвестициите" се провежда със съдействието на "Конкорд Асет Мениджмънт", както и на УниКредит Булбанк, Сирма, Първа инвестиционна банка, Freedom24, Банка ДСК и Билдекс.