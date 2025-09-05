Пазарите влизат в последното тримесечие на годината с усещането, че нещо фундаментално се променя в глобалната архитектура на парите и капитала. Последните новини за работеща икономика в САЩ, но със забавяне на трудовия пазар, и почти сигурни лихвени понижения от Фед, създават изключително интересна динамика за следващите шест месеца.

Именно тук се крие "големият улов" - инвеститорът трябва да балансира между активи, които носят защита в случай на рецесия, и такива, които ще се възползват максимално от облекчаването на монетарната политика и новата вълна ликвидност. Ако човек погледне през обектива на доходност-риск, няколко класа активи изпъкват като особено атрактивни, а заедно съставят картина на едно от най-интересните инвестиционни полугодия след пандемията.

Нека започнем с облигациите, защото именно там в момента се води битката за доверието. Американските 10-годишни държавни книжа се движат в противофаза с останалия свят, като доходността им падна с над 30 базисни пункта от началото на годината, докато международните облигации поскъпнаха. Това, както отбелязват анализаторите от Barron's, е своеобразно доверие в действията на новия финансов министър и в сигналите, че САЩ няма да удавят пазара с емисии дълг.

Но повече от технически фактор, тук виждаме основа за възвръщане на ролята на облигациите като хедж в портфейлите. BlackRock в последната си прогноза подчерта, че доходността в средносрочния сегмент на кривата - 3 до 7 години - е "сладкото място", където доходност и риск се срещат оптимално.

Източник: Computer Business Review

Това е особено валидно при положение, че пазарът вече е вкарал в цените поне две намаления на лихвите до края на годината. Така, докато дългосрочните облигации остават изложени на фискални рискове и опасения за инфлация, средният сегмент е онзи с най-добро съотношение доходност-риск за следващите шест месеца.

Вторият ясен победител е златото, и тук консенсусът е необичайно силен. Goldman Sachs излезе с прогноза, че при загуба на независимост на Фед цената може да скочи до 5000 долара за тройунция, като базовият им сценарий е за 4000 до средата на 2026 г.

Това идва в момент, когато централните банки по света, особено в Азия, купуват злато с рекорден темп, а недоверието към държавните облигации като "сигурен актив" расте. Фактът, че златото вече е достигнало исторически рекорди и все пак продължава да привлича нови потоци, говори, че дългосрочната теза е непоклатима - в среда на фискални дефицити, геополитически напрежения и потенциална ерозия на статута на долара, жълтият метал остава "последната котва".

Ако се гледа през шестмесечен хоризонт, всяка корекция тук би изглеждала като добра входна точка, а волатилността е далеч по-малка в сравнение с криптовалутите, което прави съотношението доходност-риск по-балансирано.

Третият клас активи, който заслужава внимание, е биткойнът и криптовалутите. Според данните на Barron"s и MarketWatch, активите под управление в биткойн ETF-и вече са почти изравнени с тези при златните фондове - около 160 млрд. срещу 180 млрд. долара.

Това само по себе си е исторически поврат - криптовалутата се институционализира. Пазарът очаква волатилност, но "тезата за обезценяването на валутите" работи и за двете - и за златото, и за биткойна. Разликата е, че биткойнът е високобета актив, т.е. в рали може да даде многократно по-голяма доходност. Проблемът е, че и корекциите му са жестоки - както вече видяхме прогнози за възможно връщане до 75 хил. долара.

Това поставя биткойна като инструмент за по-агресивни инвеститори, които търсят експозиция към "новото злато", но са готови да понесат загуби по пътя. В шестмесечен хоризонт криптовалутите могат да бъдат катализатор за печалби, ако Фед тръгне по пътя на по-бързи и по-дълбоки понижения на лихвите.

От страна на акциите картината е по-нюансирана. Големите американски технологични компании продължават да доминират индексите, но оценките им са раздути. Goldman Sachs предупреди, че навлизаме в "постмодерен" цикъл, в който широките индекси като S&P 500 няма да дават същата възвръщаемост, каквато познавахме от 80-те години насам. Това не означава да се избяга от акциите, а да се търси по-избирателен подход.

Според Mark Cooper от MAC Alpha Capital, най-добре позиционирани са малките стойностни компании в развитите пазари извън САЩ. Те се търгуват на най-евтините си нива спрямо американския пазар от над 50 години, а исторически подобни разминавания са водили до силни периоди на реверсия.

В Европа и Азия компаниите изглеждат евтини не само спрямо американските им конкуренти, но и спрямо собствената си историческа база. Пример е секторът на индустриалните технологии и софтуер, където имена като SAP се превръщат в "европейския отговор на Magnificent 7".

Секторно погледнато, здравеопазването и фармацията се очертават като солиден хедж. Случаят с Novo Nordisk и Wegovy, където данните показаха значително превъзходство над конкурента Eli Lilly в сърдечно-съдовата защита, е доказателство, че биотехнологиите ще останат двигател на растеж. Това е сегмент, който може да носи и доходност, и защита в периоди на пазарни турбуленции.

Не бива да се пропуска и темата с комодитисите извън златото. Петролът и индустриалните метали са по-рискови, защото тарифната политика на САЩ и слабата динамика в Китай държат търсенето под натиск. Но при евентуално ускоряване на растежа през 2026 г. тук може да се отвори нов цикъл. Засега обаче балансът риск-доходност е по-слаб и е по-разумно да се стои защитно с експозиции чрез широки стокови индекси или стратегически дългосрочни позиции в метали като мед, които ще печелят от зеления преход.

В заключение, следващите шест месеца не предлагат "сигурни" победи, но ясно подчертават кои класове активи имат най-добро съотношение доходност-риск. В средата на кривата на облигациите доходността е привлекателна и сравнително защитена. Златото остава безспорен хедж в свят на дефицити и ерозия на доверието в институциите. Биткойнът е спекулативен, но институционализацията му го превръща във важна част от портфейла на по-агресивните инвеститори.

В акциите трябва да се мисли селективно - с фокус върху стойностни малки компании извън САЩ и с добавка на здравеопазване като защитен сектор. Тази стратегия изглежда най-адекватната комбинация между доходност и защита в свят, който е все по-малко предвидим, а именно това е смисълът на добрата инвестиция.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.