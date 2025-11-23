В инвестирането има моменти, в които човек сякаш се събужда в различна вселена. Гледал е пазарите години, преживял е приливи и отливи, вземал е добри и лоши решения, но един ден, почти случайно, прозира нещо, което е било пред очите му през цялото време: че не количеството риск определя успеха, а начинът, по който този риск е подреден.

Точно в този момент започва истинската трансформация на инвеститора — мигът, в който хаосът се превръща в структура, а надеждата — в система. И всичко това се съдържа в една на пръв поглед проста формула:

Асиметрия = (малка загуба × висока вероятност) + (голяма печалба × ниска вероятност).

Това уравнение изглежда елементарно, почти детско... но то е криптограма на финансовата мъдрост, събрана в една линия. Това е формулата, която разделя аматьора от архитекта, играча от стратегa, инвеститора от професионалиста.

Тази формула обяснява защо някои хора се борят за 7% годишна доходност, а други успяват да направят 20%, докато рискуват по-малко капитал от тях. Защо едни губят 40% в криза, а други губят 7% и после купуват на дъното. И защо в един свят, който живее в заблудата, че "големите печалби изискват големи рискове", истината е точно обратната.

Истината е, че големите печалби изискват малки рискове, но на правилните места.

Как да инвестирате в среда на очаквана корекция или спад на пазарите?

Дори S&P 500 не е имунизиран срещу спадове

Когато инвеститор рискува целия си портфейл, той не получава по-голям шанс за успех — получава само по-голям шанс за катастрофа. Той играе линейна игра в нелинеен свят. Надява се, че "ако всичко тръгне както трябва", ще направи голяма печалба, но забравя, че пазарите рядко правят каквото трябва.

Снимка 491125

Източник: iStock

В същото време обаче има друга геометрия на риска — геометрия, която работи за този, който я разбира. Тя казва, че ако рискуваш 5-7% от капитала си на позиции с 3×, 5× или 10× асиметрия, а останалите 93% са защитени, хеджирани и ликвидни, ти създаваш машина, която може да генерира +20% доходност, докато рискуваш по-малко, отколкото човек рискува в банков депозит, когато инфлацията е висока.

Това е парадоксът, който малцина осъзнават: най-големият риск не е в агресивните позиции, а в липсата на структура. Позицията може да бъде агресивна, но портфейлът да е спокоен. Това е философията на асиметрията — да подредиш риска така, че една малка част от капитала да работи като двигател на растежа, докато останалата част работи като щит.

В тази логика има дълбока инвестиционна етика. Тя казва: Не хвърляй целия си капитал в битката — вкарай само най-добрите си войници. Не залагай бъдещето си на една идея — залагай малка част на най-добрите идеи. Не търси сигурност в едни и същи позиции — търси сигурност в архитектурата на портфейла. Не се бориш с пазара — бориш се със собственото си поведение, когато пазарът се промени.

Човек, който иска +20% доходност, не трябва да рискува целия си портфейл — това е трагедия на начинаещия. Човекът, който мисли правилно, рискува само 3-7%, но го прави така, че в тези 3-7% да има най-чистата форма на потенциал: опциите, които могат да станат 3×; микрокап позициите, които могат да станат 5×; структурните възстановявания, които могат да ударят 150-300% при цикличен обрат. Това не е хазарт — това е рационална асиметрия.

А когато тази асиметрия е вързана към портфейл с кеш, стопове и хедж на волатилността, тогава тя не е риск — тя е предимство. Тя е начин човек да участва във възхода, без да бъде унищожен в спада. Тя е начин инвеститорът да спи спокойно, а портфейлът му да работи неспокойно. Тя е начин да се вземе най-доброто от света, без да се плаща най-високата му цена.

Това е моята философия: малките рискове правят големите печалби възможни. Не обратно.

Къде стои SOFIX спрямо останалите европейски пазари през първите десет месеца на годината?

През 2025-а бенчмаркът на Българската фондова борса е нагоре с около 19-20%

Накрая идва простата истина: не е нужно да рискуваш живота си, за да живееш добре. Нужно е да рискуваш малко, но умно. Нужно е да познаваш асиметрията. Нужно е да се довериш на логиката, която не крещи, а шепне. И да разбереш, че в инвестирането печели не този, който играе смело, а този, който играе умно.

Това е формулата. Това е структурата. Това е предимството. И това е онзи момент, в който инвеститорът престава да играе играта... и започва да я разбира.

Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.