Американският президент Доналд Тръмп направи безпрецедентна стъпкаечер, като се опита да уволни от ръковофдството Лиса Кук, назначена от бившия президент Джо Байдъм . Това решение открива нов фронт в многомесечната му кампания да принуди централната банка да понижи лихвените проценти.

В официално писмо Тръмп заявява, че уволнява Кук заради разследване, започнато от неговото Министерство на правосъдието нарушения от нейна страна при тегленето на ипотечен кредит. Адвокатът на Кук обаче оспори правното основание за това решение и обяви, че тя ще заведе дело срещу администрацията на Тръмп.

"Гуверньорите могат да бъдат освободени единствено по основателна причина - нещо, което традиционно се разбира като много сериозно основание - така че президентите не могат просто да ги заменят с хора, които ще изпълняват всяка тяхна заповед", написа в своя анализ за "Ню Йорк Таймс" бившият помощник на президента Обама Джейсън Фърман.

Във вторник по време на заседание на кабинета Тръмп заяви, че скоро ще има "мнозинство" от свои номинации в борда на Федералния резерв, които ще подкрепят желанието му за рязко намаляване на лихвените проценти: "Много скоро ще имаме мнозинство. Това ще бъде страхотно. След като имаме мнозинство, пазарът на жилища ще се възстанови и ще бъде страхотно. Хората плащат твърде високи лихвени проценти. Това е единственият ни проблем. Трябва да свалим лихвите малко."

В момента Тръмп има две назначения в седемчленния борд, които споделят неговото виждане за по-ниски лихвени проценти. По-рано този месец той номинира Стивън Миран, съветник по икономически въпроси в Белия дом, да замени Адриана Куглер, която неочаквано подаде оставка пет месеца преди изтичането на мандата си. Сенатът все още трябва да потвърди назначението на Миран.

Още едно освободено място в борда на губернаторите би дало на Тръмп възможност да инсталира поредния лоялист или поне някой, който може да бъде убеден да подкрепи по-ниски лихвени проценти. С четирима членове в панела той би получил мнозинство, което да му позволи да блокира преназначаването на членове от Комитета по федерални пазарни операции в началото на следващата година.

Федералният резерв в официално изявление заяви, че Кук "е указала чрез личния си адвокат, че ще оспори бързо това действие в съда и ще търси решение, което да потвърди способността ѝ да продължи да изпълнява отговорностите си като потвърден от Сената член на борда". Централната банка подчерта, че ще се подчини на всяко съдебно решение.

На въпрос от репортер относно изявлението на Фед, Тръмп също каза: "Ще се подчиня на съда."

Всички 12 президенти на районните банки на Федералния резерв са с мандати, изтичащи през февруари 2026 г., като петима от тях имат право на глас при решенията за лихвените проценти. Финансовият анализатор Джим Бианко смята, че това може да даде на Тръмп възможност да разшири атаките си срещу други президенти на федерални банки, които се считат за колебливи или нежелаещи да подкрепят по-ниски лихвени проценти.

Двете големи рейтингови агенции S&P Global и Moody's Analytics предупредиха тази година за възможно понижаване на кредитния рейтинг на САЩ, ако обичайната независимост на Фед от изпълнителната власт бъде сериозно застрашена.