3 минути преди края на петъчния ден Министерството на финансите разпространи новия проектобюджет за следващата година. Неговото създаване се наложи след два гигантски протеста в София и страната, пълен разрив на диалога с бизнеса и готвен вот на недоверие.

Това развитие все пак не е изненадващо, като се има предвид, че на среща днес в МФ правителството, работодателите и синдикатите постигнаха съгласие за параметрите на проектобюджета.

ТУК можете да видите мотивите към стария проектобюджет, а ТУК са тези към новия

Какви са разликите?

Проектобюджетът е все така базиран на 3-процентов дефицит, каквито са европейските изисквания, но вече средносрочната бюджетна прогноза показва намаляване - 2,8% през 2027 г. и 2,4% през 2028 г.

Като цяло, параметрите и на приходната, и на разходната част са с корекция надолу.

Отпада предвиденото за 1 януари увеличението на осигурителната вноска с 2 процентни пункта, като то ще се случи постепенно през следващите години.

Изпълнени са и две от другите искания на бизнеса - няма да има увеличаване на данък дивидент от 5% на 10% и няма да се въвежда задължителна употреба на СУПТО в търговските обекти.

Сериозно е орязана капиталовата програма, но корекция надолу е видима и по всички други пера, освен отбраната. В някои сектори ще отпадне автоматичното определяне на заплатите, но МРЗ остава свързана със средната заплата и ще е 620 евро.

В понеделник вторият проектобюджет на България за 2026 г. се очаква да бъде официално обсъден от тристранката и внесен в Народното събрание.