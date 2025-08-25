На 25 август Министерството на финансите проведе аукцион за преотваряне на емисия 3-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), първоначално пусната в обращение на 20 януари тази година. Емисията е деноминирана в лева, с падеж на 22 януари 2028 г. и фиксиран годишен купон от 2,75%.

На днешния търг обемът на емисията беше увеличен с 300 млн. лева, с което общият ѝ размер достигна 1,3 млрд. лв. номинал. Среднопретеглената годишна доходност е 2,40%. Подадените поръчки възлязоха на 386,85 млн. лева, което означава коефициент на покритие от 1,29. Спредът спрямо германските бенчмаркови облигации е 42 базисни точки - най-ниското ниво от началото на емисията.

Преотварянето на емисия означава, че държавата продава нови книжа от вече съществуваща емисия. На практика това увеличава общия обем на дълга по тази емисия - в случая с още 300 млн. лева. Това е ново държавно задлъжняване, но не чрез пускане на изцяло нов инструмент, а чрез добавяне на средства към вече издадени облигации.