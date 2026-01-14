Националната агенция за приходите (НАП) обяви старта на данъчната кампания през 2026 г., която започна на 10 януари и ще приключи на 30 април. А основният въпрос, който интересува всички български граждани, е в каква валута ще декларират и плащат данъците. Оказва се и в двете.

"Данъчната кампания за 2026 година започна на 10 януари с подаване на данъчни декларации по електронен път и на 12 януари за подаване на декларации в офиси на НАП, като тази година ще мине под знака на еврото", заяви, цитирана от БТА, Анна Митова, директор на дирекция "Комуникации" в НАП на брифинг, който се проведе днес в сградата на централното управление на приходната агенция в София.

Само през 2026-а година, заради присъединяването на България в еврозоната, доходите от 2025 г. трябва да се обявяват в левове, а данъкът върху тях да се плаща в евро безкасово - с банкова карта онлайн или през физически ПОС терминал в офис на приходната агенция. При плащане на данъка през януари в банков клон е възможно да се плати в левове, като след тяхното превалутиране те постъпват в съответната сметка на НАП в евро.

Винаги в началото на кампанията декларации подават лицата, които имат суми за възстановяване. Те трябва да посочат сумата за възстановяване в левове, заедно с банкова сметка и телефон и електронна поща за контакт. Възстановяването на сумите ще бъде в евро, независимо че стойността в декларацията е посочена в левове. Ако лицето избере тази сума да остане за погасяване на задължения, то в хартиения вариант на декларацията трябва само да превалутира сумата в евро, докато ако декларацията се подава по електронен път, това превалутиране ще стане автоматично.

Подаването на данъчни декларации за доходите на физическите лица в офисите на НАП, по пощата с обратна разписка и в пощенските клонове започна на 12 януари, понеделник, а онлайн - още на 10 януари. Срокът за деклариране на получените през 2025 година доходи, облагаеми с данък върху общата годишна данъчна основа, и ползването на данъчни облекчения е 30 април 2026 г.

Глобата за неподаване на данъчна декларация в срок възлиза на до 500 лева. Отстъпката от 5% от данъка за довнасяне може да се ползва при деклариране по електронен път и плащане до 31 март 2026 г. включително, като размерът ѝ не може да надвишава 255.65 евро (500 лв.). Условие за ползване на отстъпката и данъчните облекчения, е гражданинът да няма неплатени публични задължения към датата на подаването на декларацията.

Източник: iStock

В началото на март в Портала за електронни услуги на НАП ще е достъпна предварително попълнената декларация за облагане на доходите на физически лица. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис, ще могат да се възползват от предварително въведената в декларациите им информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, субсидии, изплатени на земеделски производители, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица, доходи от продажби в интернет с цел печалба и др. Те ще бъдат вписани в левове, тъй като се отнасят за период преди 1 януари 2026 г., когато официално беше въведена европейската единна валута у нас.

Само през първите няколко дни от кампанията над 4000 души вече са подали данъчната си декларация, като около половината са го направили онлайн, информират от НАП.