Производителят на метални конструкции и оборудване за минната промишленост "Монек България" ще инвестира 11 млн. лева или 5,5 млн. евро за разширяване на производството си в Кърджали, като проектът ще бъде подкрепен от държавата с 2,5 млн. евро, с които ще се изгради общинска техническа инфраструктура, пише Борса.bg.

"Монек България" е създадена през 1954 г. под името "Завод Комсомолец" (ДМРЗ "Комсомолец"). Днес компанията е специализирана в производството на оборудване и инструменти за минната и тунелната промишленост, метални конструкции и механична обработка на средно и едрогабаритни детайли.

Към октомври 2025 г. служителите са 90. За 2024 г. приходите са 4 млн. лева и дружеството е било на загуба от 1,2 млн. лева.

Сега "Монек България" иска да надгради производствените си възможности в рамките на сертифициран по Закона за насърчаване на инвестициите проект.

Допълнително, от бюджета на Министерството на иновациите и растежа се предоставят на Община Кърджали средства в размер до 4 865 279 лв. (с ДДС). С тях ще се изгражда нова инфраструктура и ще се продължи съществуваща в индустриалната зона на Кърджали, като очакването е от нея да се възползват и ред други компании като "Серта България" АД, "Франко" ООД, "ИМИ Попанастасов" ЕООД, "Горубсо-Кърджали" АД и "Елиткар" ООД.