GymBeam, словашка компания за фитнес добавки, обяви, че е завършила инвестиционен кръг от 30 млн. евро, воден от PortfoLion Capital Partners и с участието на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Сделката отбелязва важен етап за компанията, която вече присъства в над 16 държави и обслужва повече от 2 млн. клиенти.

Компанията заявява, че финансирането ще подпомогне разширяването на дейността ѝ в Западна Европа и основните централноевропейски пазари, ще укрепи дистрибуторската инфраструктура, ще позволи въвеждането на автоматизирани решения и ще подкрепи стратегически придобивания.

Според GymBeam инвестицията е резултат от конкурентен процес, привлякъл множество оферти за дялово участие и дългово финансиране, което подчертава доверието в бизнес модела и управлението на компанията. Сделката също така отразява интереса към сектора за здраве и уелнес в Европа.

Сделката е била подпомогната от консултанти като Rothschild & Co (CORPIN), AKF Legal, BCG, PwC, Dentons (за GymBeam) и Ernst & Young, Havel & Partners, Deloitte Legal и CMS (за инвеститорите), както и A&O Shearman (за Crowdberry).

Основана през 2014 г., GymBeam предлага спортни добавки, функционални храни и фитнес аксесоари, като използва дигитални решения и автоматизация. Компанията очаква приходи около 220 млн. евро през 2025 г., с годишен растеж над 38% от 2022 г. насам.

PortfoLion Capital Partners е инвеститор в рисков и растежен капитал в Централна и Източна Европа с активи под управление от 450 млн. евро. Crowdberry е инвестиционна платформа за директни вложения в малки и средни компании и проекти в недвижими имоти в Чехия и Словакия, управляваща над 150 млн. евро.