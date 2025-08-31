Компанията за хранителни добавки NDL Pro-health, в която участие има вече бившия испански тенисист Рафаел Надал, расте с бързи темпове, но все още е на загуба. Cinco Días пише, че през първата си пълна година на пазара компанията, в която партньор на легендарния спортист е фармацевтичната Cantabria Labs, е отчела отрицателен баланс от 1.9 млн. евро.

Според изданието информацията е налична в счетоводните отчети на Canra 2022, съвместното дружество на Надал и фармацевтичната лаборатория Cantabria Labs. Бързият растеж е видим и от самите резултати на компанията, която миналата година е реализирала почти 764 000 евро приходи.

Това е с 1680% повече спрямо 2023 г., когато през октомври започва продажбата на продуктите си. Отрицателният баланс се дължи основно на високите оперативни разходи за заплати и доставки, които възлизат на 2,7 милиона евро.

В момента фирмата предлага продукти за ежедневна консумация като колаген, протеин, омега-3 и различни видове витамини. Освен това в портфолиото си има продукти за спортна активност като креатин, енергийни гелове и хидратация. За възстановяване след спорт предлага глутамин и триптофан.

Без да се бърза

Пред Cinco Días генералният директор на NDL Пабло Пардо обяснява, че целта на компанията не е незабавната печалба, а изграждането на солидна и глобална марка в сферата на здравето и спорта. Според него компанията расте бързо и очаква скоро да излезнат на печалба.

По думите му Canra 2022 расте бързо и през настоящата година. За първите шест месеца е достигнала приходите за цялата 2024 г. Дори очакванията са до края на годината да се утроят.

За Пардо миналата година е била успешна, защото тогава са постигнати първите търговски споразумения с El Corte Inglés, която е най-голямата верига универсални магазини в Испания и Европа. Освен това са започнали онлайн продажби чрез Amazon, което е позволило на компанията да продава и извън страната.

В момента продуктите на NDL се предлагат и в специализирани магазини, фитнес залите Go Fit и онлайн дистрибутори на парафармацевтични продукти (продават се в аптеки, но не са лекарства) като Atida Mifarma и Farmacias Direct.

Плановете на компанията са амбициозни, като очаква през следващите пет години да реализира 30 милиона евро приходи.

Предприемачът Рафа

Освен в Canra 2022 Рафаел Надал инвестира в различни бизнеси. Той прави това чрез холдинга си Aspemir, ръководен от баща му Себастиан Надал. Така например основава в родния си град Манакор Rafa Nadal Academy by Movistar, от която през 2023 г. продава 44,9% на частната инвестиционна компания GPF Capital.

Небезизвестно е партньорството му с хотелиерa Абел Матутес в компанията Mabel Capital. С нея са разработвани луксозни къщи в Мадрид, както и веригата ресторанти Tatel (имаща обекти дори в Дубай и Рияд). След раздялата с трети партньор Mabel Capital се преобразува в Palya Investment, която планира да инвестира 200 милиона евро за изграждане на жилища в Коста дел Сол (близо до Малага).

Рафаел Надал инвестира също така във възобновяема енергии и има партньорство с Meliá в хотелската верига ZEL.В компанията производител на NDL Pro-health Надал притежава 47,5% от капитала. Същия процент има и Cantabria Labs. Така остават 5%, които се държат от трети партньор. Това е Карлос Коста, бивш тенисист и мениджър на Рафа.