Акциите на Nokia се сринаха с над 9% в сряда, въпреки че основните американски индекси - S&P 500 и Nasdaq Composite, отчетоха ръстове от съответно 0,3% и 0,5%. Спадът дойде в момент, когато финландската компания обяви нова стратегия, насочена към изкуствения интелект (AI), и преструктуриране на бизнеса си.

Според Motley Fool, инвеститорите са реагирали предпазливо на новината, тъй като пазарът вече е чувствителен към риска от прекомерно голямо разрастване на инфраструктура за AI.

Преструктуриране и нова визия

Nokia, някога глобален лидер при мобилните телефони, днес се стреми да се позиционира като ключов играч в ерата на AI. Компанията обяви, че от 2026 г. ще раздели дейностите си на два основни сегмента:

Network Infrastructure - насочен към AI и центрове за данни.

- насочен към AI и центрове за данни. Mobile Infrastructure - фокусиран върху традиционните телекомуникационни дейности.

Целта е да се опрости структурата и да се увеличи годишната оперативна печалба с до 60% през следващите три години. "Ройтерс" отбелязва, че Nokia си поставя амбициозна цел: до 2028 г. да достигне между 2,7 и 3,2 милиарда евро оперативна печалба, спрямо 2 милиарда през миналата година.

Партньорства и придобивания

За да ускори прехода към AI, Nokia придоби американската компания Infinera, специализирана в оптични мрежи. Сделката вече е дала отражение върху продажбите, посочват от финландския гигант.

Малко след това Nvidia инвестира 1 милиард долара, придобивайки близо 3% дял в Nokia. Двете компании ще си партнират за интегриране на AI в мобилните мрежи и трансформация на инфраструктурата в центровете за данни.

Главният изпълнителен директор Джъстин Хотард подчерта по време на среща с инвеститори в Ню Йорк, че най-големите облачни доставчици (т.нар hyperscalers) вече влагат повече средства на тримесечна база, отколкото водещите телекоми за цяла година.

Девет от десетте най-големи облачни компании вече използват технологии на Nokia.

Освен в AI и облачните услуги, Nokia планира да създаде ново звено за отбранителни технологии, което да осигурява сигурна свързаност за западните държави.

Компанията си поставя и финансови цели - намаляване на оперативните разходи до 150 милиона евро до 2028 г., спрямо 350 милиона евро в момента.

Защо акциите паднаха?

Въпреки амбициозната визия, пазарната реакция беше негативна. "Ройтерс" отбелязва, че акциите на Nokia са се наредили сред най-слабите на паневропейския индекс Stoxx 600, като спадът достигна 6% в Европа, а в САЩ - над 9%.

Анализаторът Атте Риикола от Inderes коментира, че очакванията на пазара са били по-високи след силното поскъпване на акциите през годината (над 25% ръст).

Други експерти, като Паоло Пескаторе от PP Foresight, смятат, че стратегията не е радикално отклонение от досегашния фокус на Nokia, но предупреждават за рисковете: огромните инвестиции в AI може да не донесат очакваните резултати.

Motley Fool също отбелязва, че макар използването на AI за оптимизация на мобилните мрежи да има реална стойност, инвеститорите се опасяват от прекомерните инвестиции в инфраструктура, което може да се окаже неустойчиво.