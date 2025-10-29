Nvidia, компанията в центъра на AI бума, обяви инвестиция от $1 милиард в Nokia, придобивайки 2,9% дял, съобщават световните агенции.
Новината предизвика скок от над 20% в акциите на финландския производител на телекомуникационно оборудване, достигайки нива, невиждани от края на януари 2016 година.
Двете компании сключиха стратегическо партньорство за разработка на мрежови технологии от следващо поколение, с фокус върху 6G стандарта. Nokia ще адаптира своя 5G и 6G софтуер, за да работи на чиповете на Nvidia, а двете компании ще си сътрудничат в областта на мрежовите технологии за изкуствен интелект.
"Това е силно одобрение на възможностите на Nokia. Мрежите от следващо поколение, като 6G, ще играят значителна роля в създаването на нови AI-базирани преживявания ", коментира пред "Ройтерс" анализаторът Паоло Пескаторе от PP Foresight.
През последните години Nokia премина през тежка трансформация, като на практика излезе от потребителския сектор, където беше най-известна - и в същото време укрепи позициите си в бизнес сегмента. В резултат днес компанията е водещ производител на 5G оборудване за телекоми по цял свят.
За последното спомогнаха и американските санкции, които на практика изхвърлиха Huawei от този пазар.
Въпреки това не беше лесно - 5G дълго време не съумяваше да оправдае съществуването си и да покрие огромните очаквания, създадени от маркетинговите кампании. Така телекомите купуваха по-малко оборудване, а производителите бяха сериозно притиснати.
Сега AI дава голям шанс - платформи като ChatGPT просто няма как да работят локално и използването им изисква мрежа, която е както бърза, така и с голяма пропускливост.
Новият CEO на Nokia Джъстин Хотард, който се присъедини към компанията тази година след позиция в групата за центрове за данни и AI на Intel, залага на растежа на изкуствения интелект и разширяването на data center бизнеса. Налице са и първите резултати - печалбата за Q3 надхвърли пазарните очаквания.
Сега Nvidia ще закупи 166,389,351 нови акции на Nokia на цена от $6.01 за акция. В замяна, Nokia ще използва привлечените средства за финансиране на планове, свързани с AI и други корпоративни цели.
В прессъобщението си Nvidia заяви, че партньорството "отбелязва началото на AI-native безжичната ера, предоставяйки основата за поддържане на AI-базирани потребителски преживявания и бизнес услуги на границата на мрежата."