Китайският телекомуникационен гигант Huawei обяви пускането на нови изчислителни системи за захранване на изкуствен интелект, които излизат заедно с неговитесобствени чипове Ascend. По този начин дружеството засилва натиска върху американския си конкурент Nvidia, пише CNBC. От компанията заявиха, че планират да пуснат новия си "Atlas 950 SuperCluster" още следващата година.

САЩ се стремят да откъснат Китай от най-модерните полупроводници за обучение на модели с изкуствен интелект. За да се справят със ситуацията, китайските компании се насочват повече към групиране на голям брой по-малко ефективни, често местни чипове, за да постигнат сходни изчислителни възможности.

Huawei обяви, че ще пусне три нови версии на своите чипове Ascend до края на 2028 г., с цел да "удвои изчислителните" възможности с пускането им всяка година.

Чиповете формират основата на изчислителната инфраструктура на Huawei с изкуствен интелект, в която суперклъстерът е свързан с множество суперподи, които от своя страна са изградени от множество супервъзли. Супервъзлите, които формират основата, са изградени върху чипове Ascend, като се използва системен дизайн за преодоляване на техническите ограничения, наложени от американските санкции.

Huawei заяви, че новият им супервъзел Atlas 950 ще поддържа 8192 чипа Ascend, а Atlas 950 SuperCluster ще използва повече от 500 000 чипа.

Източник: GettyImages

По-усъвършенствана версия на Atlas 960, чието пускане на пазара е планирано за 2027 г., ще поддържа 15 488 чипа Ascend на възел. Според Huawei, пълният суперклъстер ще има повече от 1 милион чипа Ascend. Все още не е ясно как системите се сравняват с тези, захранвани от чипове на Nvidia. В прессъобщение Huawei заяви, че "новите супервъзли ще бъдат най-мощните в света по изчислителна мощност в продължение на няколко години".

Ерик Сю, заместник-председател и ротационен председател на Huawei, заяви, че предстоящият им "супер възел" Atlas 950 ще осигури 6,7 пъти повече изчислителна мощност от системата NVL144 на Nvidia, която също е планирана за пускане на пазара следващата година. Сю прогнозира, че продуктът на Huawei "ще бъде с преднина по всички фронтове" в сравнение с друга система на Nvidia, планирана за пускане на пазара през 2027 г. - и твърди, че суперклъстерът Atlas 950 ще има 1,3 пъти по-голяма изчислителна мощност от суперкомпютъра xAI Colossus на Илон Мъск.

"Обявяването на Huawei за компютърния им пробив е навременно с нарастващия акцент на китайското правителство върху самостоятелността на собствените китайски чип технологии", кккоментира Джордж Чен, партньор и съпредседател на дигиталната практика в The Asia Group.

Въпреки че предупреди, че Huawei може да преувеличава техническите си възможности, Чен посочи, че амбицията на китайската компания да бъде световен лидер в областта на изкуствения интелект "не може да бъде подценявана". През април изследователската фирма SemiAnalysis установи, че самостоятелно разработената система CloudMatrix на Huawei е успяла да се представи по-добре от тази на Nvidia - въпреки че всеки чип Ascend осигурява само около една трета от производителността на процесор на Nvidia. Huawei изгради предимството си, като разполага с пет пъти повече чипове.

"Изчислителната мощност е и ще продължи да бъде ключът към изкуствения интелект", каза Сю в изявление, цитирано от CNBC. Той говори на откриването на годишното събитие на компанията Huawei Connect в Шанхай, което продължава до събота.

Преди две години на същото събитие Huawei обяви своя Atlas 900 SuperCluster. В момента компанията продава "Atlas 900 AI Cluster" с "хиляди" чипове Ascend.

Huawei заяви още, че е внедрила повече от 300 от своите супервъзли Atlas 900 A3 на повече от 20 клиенти в телекомуникациите, производството и други индустрии.

Нарастващ натиск върху Nvidia

Съобщението на Huawei идва в момент, когато Китай промотира местни алтернативи на Nvidia. По-рано тази седмица двете страни приключиха търговските преговори в Испания, които включваха път към разрешаване на дълго оспорваните операции в САЩ на приложението за социални медии TikTok, собственост на базирания в Пекин стартъп ByteDance.

В понеделник Huawei обяви, че разширява разследването срещу Nvidia заради предполагаеми монополни практики. Натискът върху американския производител на чипове расте. Акциите на компанията паднаха с повече от 2% в сряда, след като Financial Times, позовавайки се на собствени източници, съобщи, че Китай е наредил на местните технологични гиганти да спрат тестовете и поръчките на чипа Nvidia RTX Pro 6000D.

Главният изпълнителен директор на Nvidia - Йенсен Хуанг, заяви пред репортери, че е "разочарован" да чуе новината за забраната. Преди това той е описвал Huawei като "страшен" конкурент.