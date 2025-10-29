Nvidia стана първата компания с пазарна капитализация от $5 трилиона, само три месеца след като производителят на чипове от Силиконовата долина пръв проби бариерата от $4 трилиона, съобщава Euronews.

Огромното търсене на чиповете на Nvidia е основната причина акциите на компанията да се покачват толкова бързо от началото на 2023 година. В сряда акциите достигнаха $207,86 при ранна търговия в САЩ с 24,3 милиарда акции в обращение, давайки пазарна капитализация от $5,05 трилиона.

Компанията е на гребена на вълната заради огромната си значимост за генеративния изкуствен интелект, който според медията вече е най-значимата технологична промяна от представянето на първия iPhone от Стив Джобс преди 18 години.

Именно Apple използва успеха на iPhone, за да стане първата публично търгувана компания с оценка от $1, $2 и в крайна сметка $3 трилиона.

Съществуват обаче опасения за възможен AI балон. Представители на Bank of England предупредиха за нарастващия риск цените на технологичните акции, подхранвани от AI бума, да се сринат. Ръководителят на МВФ повдигна подобна тревога.

Позитивни сигнали от производителя

Във вторник изпълнителният директор на Nvidia Дженсън Хуанг обяви поръчки за чипове на стойност $500 милиарда. Същия ден компанията съобщи за партньорство с Uber в областта на роботаксита и инвестиция от $1 милиард в Nokia за съвместна работа върху 6G технологията.

Инвеститорите следят внимателно как Nvidia си партнира с Министерството на енергетиката за изграждането на седем нови AI суперкомпютри. Миналия месец Nvidia обяви инвестиция от $100 милиарда в OpenAI, създател на ChatGPT.

През август Хуанг каза, че Nvidia обсъжда с администрацията на Тръмп потенциален нов компютърен чип, проектиран за Китай. Президентът Доналд Тръмп съобщи, че ще разговаря с китайския президент Си Цзинпин за чиповете на Nvidia.

Полупроводниците са ключова точка на напрежение между САЩ и Китай, въпреки че инвеститорите се надяват на облекчаване на търговските ограничения. Хуанг дълго е критикувал американските ограничения, твърдейки че те засилват AI способностите на Китай, тъй като китайският пазар е принуден да става по-малко зависим от американски продукти.

След като Вашингтон одобри износа на H20 чипове, китайският регулатор забрани на най-големите технологични компании в страната да купуват AI чипове на Nvidia. Експертите предполагат, че китайските ограничения могат да са преговорен инструмент в търговските преговори с Вашингтон.