Подобно на българската ракия, Китай има своя емблематична алкохолна напитка. Тя се произвежда в град Маотай в провинцията Гуейджоу. Макар да е популярна най-вече на местно ниво, компанията се превръща в световен лидер сред алкохолните марки.

"Moutai" се произвежда единствено в една долина в света. Процесът на създаване изисква специални условия като определена влажност, лилаво-червена почва, бактерии и специфичен вид зърно. Производството му отнема пет години, състои се от 30 процедури и 165 стъпки, като е съобразено с лунните фази, позициите на Слънцето и местните фестивали, разказва East Money.

Източник: GettyImages

Културна емблема

През годините "Moutai" се превръща не само в символ на страната, но и в "отговор на всички въпроси". Напитката присъства на срещи на държавни глави и дипломати от десетилетия. Сред най-известните са държавният секретар Хенри Кисинджър и американският президент Ричард Никсън.

С времето марката се е превърнала в символ на статус и уважение, а подаряването на бутилка от нея показва разбиране на местните ценности.

Фестивалът на "Moutai" привлича около 1 милион посетители годишно. Хората пътуват до малко градче в Гуейджоу, за да почетат продукта, свързан с наследството, традицията и идентичността.

Бизнес стратегия

Ключовата разлика между "Moutai" и другите големи брандове за напитки е ексклузивността. Китайската марка има само една фабрика и произвежда ограничено количество продукт на година - малко над 57 хиляди тона. В много от случаите се изисква предварителна поръчка заради дългия период на производство.

Така тя се превръща не само във високо оценен алкохол, но и в своеобразна инвестиция. Според експертите името на бранда гарантира стабилността в стойността на продукта, а цената му на вторичния пазар е става значително по-висока с времето. Най-скъпата бутилка "Moutai" е продадена за около 1,4 милиона долара.

Този бизнес модел се отплаща, като цената може да варира между 350 и 40 хиляди долара, като сумата зависи от броя на партидата и годината на производство.

Акциите на компанията също са стабилни. През юни 2020 г. тя надминава най-голямата банка в Китай, разказва The Wall Street Journal. Износът през първата половина на 2025 г. пък е нараснал с 31,29% в сравнение с този по същото време миналата година.

Проблемите и тяхното "решение"

Въпреки положителните резултати, компанията е срещала трудности през годините си на пазара. Една от най-големите е през 2012 г., когато президентът Си Дзинпин започва кампания срещу луксозните продукти в опит да се справи с корупцията в страната. Оказва се, че подобни стоки са предлагани като подкуп. В резултат, за 14 месеца цената на акциите пада с около 50%.

За да реши проблема, компанията се обръща от държавни купувачи към частни потребители. Тя намалява зависимостта си от дистрибуторите, като създава приложение, през което осъществява пряк контакт с клиентите. Данните показват, че именно през него са направени една пета от поръчките.

През 2018 г. "Moutai" повишава цените на избрани продукти и пуска на пазара луксозни линии, залагайки на частното търсене, като цели да запази луксозния си клас без държавна подкрепа.

Друго предизвикателство, което среща компанията, е привличането на млади купувачи. За тази цел "Moutai" пуска на пазара нови продукти - сладолед, шоколадови бонбони и дори колаборация с кафе верига. Въпреки че срещат голяма популярност, те представляват по-малко от 0,3% от общите приходи.

Марката увеличава и разходите си за брандиране и ангажираност, за да изгради дългосрочно търсене. Като основна цел е зададена популяризирането на напитката на световния пазар. Приходите от чужбина са достигнали около 2893 милиарда юана - малък, но бързо нарастващ дял.

Със своите име и ексклузивност "Moutai" се превръща в най-високо оценената компания за спиртни напитки с пазарна стойност от 1,8 трилиона китайски юана (над 252 милиона долара). Благодарение на нея БВП на глава от населението в село Маотаи е около 310 хиляди щатски долара - над четири пъти повече от БВП на глава от населението на САЩ.