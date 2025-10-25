Когато една компания губи пари всяка година, съкращава служители на вълни и никога не е постигала годишна печалба, логично е да очакваш акциите ѝ да продължат да се сриват. Освен ако не попадне в центъра на meme stock лудост, разбира се.

Точно това се случи с Beyond Meat тази седмица - акциите на производителя на растително "месо" скочиха с над 1000% за четири дни, достигайки в някои моменти до 1300%.

Не, компанията не измисли чудотворна формула за вкусно веган месо. Не, ресторантите не се втурнаха да поръчват продуктите ѝ. И не, финансовите резултати не се подобриха внезапно. Скокът няма нищо общо с основите на бизнеса - той е класически пример за спекулативна мания, подхранвана от дребни инвеститори в социалните мрежи и трейдъри инфлуенсъри.

Beyond Meat трябваше да промени света, но вместо това стана поредното име в галерията на meme акциите, редом с GameStop и AM. Само че зад спекулативното рали се крие по-мрачна история за крах на цяла една индустрия.

Възходът и падението на растителните алтернативи

Когато Beyond Meat излезе на борсата през май 2019 година, това беше най-успешното голямо IPO след финансовата криза от 2008-а. Акциите стартираха на $46 - почти двойно над емисионната цена от $25, а търговията приключи първия ден на $65,50 с пазарна капитализация от $3,8 милиарда.

Компанията бе в авангарда на революция в храненето - продуктите обещаваха вкус близък до месото, но с растителен произход. Екологично, морално, апетитно - печеливша позиция.

Пандемията доведе до пик в търсенето през март-април 2020 година - продажбите бяха три пъти по-високи спрямо година по-рано. Истинското месо беше оскъдно, хората имаха пари за експерименти с новия рекламиран продукт. Говорим за над 5 милиона опаковки само в САЩ, само за 8 седмици.

След това дойде сривът. Продажбите в супермаркетите на охладено растително месо се сринаха с 14% като обем за 52-те седмици, приключили на 4 декември 2022, а поръчките на растителни бургери в ресторанти за 12-те месеца до ноември намаляха с 9% спрямо три години по-рано.

Проблемите се трупат

Beyond Meat има $226 милиона в брой и резерви, но и $1,1 милиарда дълг - не точно здрав баланс за компания без печалба. Impossible Foods - другият голям играч в сектора, планира да съкрати около 20% от служителите си заради срив в продажбите с над една пета на годишна база. Beyond Meat вече го направи.

Проблемите са системни. Цените на алтернативите никога не се изравниха с тези на животинското месо - те останаха нишови и скъпи продукти. При високата инфлация потребителите започнаха да обмислят всяка покупка, а вегански бургер за двойната цена спрямо обикновения вече не изглежда толкова привлекателен. Вкусът и структурата идват на цената на аромата, който заради производствената технология е доста различен от оригинала.

Нито една от големите вериги за бързо хранене, обявили партньорство с Beyond - KFC, Pizza Hut и McDonald's, не постави нито един постоянен артикул с растително месо в менютата си в САЩ. Dunkin спря да работи с компанията през 2022 година, след като пусна сандвич с наденички от Beyond Meat за закуска през 2019-а.

Какво се случи?

И ето че на фона на тази апокалипсис дребните инвеститори решиха, че Beyond Meat е "buying opportunity". Спекулативната вълна, подхранена от социални платформи и трейдинг приложения, предизвика мощно притискане на тези, които бяха заложили срещу компанията. За да покрият късите си позиции, те се наложи да купуват, а това изстреля акцията още по-нагоре.

Преди ралито трейдърите на къси позиции имаха печалби от близо $80 милиона през 2025 година - тези пари сега ги няма. В сряда обаче реалността се завърна: BYND падна от $7,39 до $3,33, а към края на седмицата вече се движеше стабилно под 3 долара. Според някои наблюдатели meme ралито е приключило.

В сравнение с миналата година, ситуацията определено не е чудесна - говорим за над 55% спад.

Компанията наскоро извърши размяна дълг срещу акции, която добави до 326 милиона нови акции - значително разводняване на стойността за съществуващите акционери. Без печалба, с масивен дълг и в индустрия в свободно падане, Beyond Meat изглежда обречена.

Единствената разлика: за няколко дни тази седмица някои спекуланти направиха куп пари, докато други загубиха още повече. Meme stock класика за вегани.