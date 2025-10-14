Акциите на компанията LG Electronics India (LG India), подразделение на южнокорейската LG Electronics, започнаха дебютната си търговия на Бомбайската фондова борса (BSE) със скок на цените от почти 50% за ден. LG India е най-голямата компания на огромния индийски пазар за битова техника и потребителска електроника.

При отварянето на фондовия пазар днес, акциите на компанията се търгуваха над 1710 индийски рупии за акция, в сравнение с цената при първичното публично предлагане (IPO) от 1140 индийски рупии. Индийският фондов индекс Sensex стартира търговията с ръст от 0,1%.

Малко по-късно, акциите на LG India се търгуваха за над 1680 индийски рупии.

При състоялото се първичното публично предлагане, компанията продаде 101,8 милиона броя акции, или 15%, от съществуващите свои акции за общо 116,07 милиарда индийски рупии (1,31 милиарда долара), при оценка на компанията като цяло от 773,8 милиарда индийски рупии.

Така поръчките за покупки на акции при IPO-то бяха презаписани, пише The ​​Wall Street Journal.

През март компанията LG India обяви намерението си да инвестира около 600 милиона долара в рамките на четири години в нов завод в Югоизточния щат Андхра Прадеш, който ще бъде третият й в страната.