Узбекската индустриална група Akfa започна строителството на нов завод в американския щат Кентъки, съобщава Uzbekistan 24. Общата стойност на инвестицията се оценява на $600 милиона, потвърди основателят на компанията Джахонгир Артикходжаев.

По негови думи, предприятието ще произвежда алуминиеви изделия, автомобилни компоненти и части за слънчеви панели. Първоначалният етап от проекта предвижда инвестиция от $105 милиона, като в строителството участва и неназована турска компания.

Проектът се вписва в по-широкия контекст на задълбочаващото се икономическо сътрудничество между САЩ и Узбекистан. Миналата седмица американският президент Доналд Тръмп обяви, че Узбекистан планира да осъществи покупки и инвестиции в САЩ на обща стойност $35 милиарда до 2028 година. На този фон, общият обем на вложените средства през следващото десетилетие може да надхвърли $100 милиарда.

Сред договореностите между двете страни са закупуването на 22 самолета Boeing, както и внос на соя и брашно от американски фермери. Освен това Вашингтон и Ташкент ще си сътрудничат в сфери като изкуствен интелект, технологии за пестене на вода и редкоземни елементи. Узбекското министерство на цифровото развитие планира да закупи оборудване за AI клъстер от Nvidia.

Според анализ на финтех компанията TipRanks, обявените инвестиции на стойност $135 милиарда могат да окажат положително влияние върху фондовия пазар.

"Особено за компании, работещи в авиацията, инфраструктурата и технологиите. Boeing и Caterpillar вероятно ще отчетат повишено търсене", посочват от TipRanks.

Пазарни наблюдатели допълват, че инвеститорският интерес може да се насочи и към Tesla и фондове, фокусирани върху индустриалния и енергийния сектор, като SPDR Industrial Select.

По данни на Bloomberg, целият БВП на Узбекистан за миналата година е възлизал на $115 милиарда, което подчертава мащаба на обявените инвестиции. Междувременно сенаторът Джим Риш е внесъл законопроект за отмяна на поправката Джаксън-Ваник за страните от Централна Азия — стъпка, която може допълнително да улесни икономическото партньорство между Ташкент и Вашингтон.