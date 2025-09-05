Toyota Motor Europe обяви инвестиция от 790 милиона долара за разширяване на производствените си мощности в Чешката република. Парите ще бъдат използвани за производство на нов електрически автомобил в завода Toyota Motor Manufacturing Czech Republic в град Колин.

Това е първият електрически автомобил на Toyota, който ще се произвежда в европейски завод на компанията. До момента марката произвежда BEV модели на Стария континент само в заводи, които не са собственост на Toyota Motor Europe.

Разширяване на завода

Съществуващият завод в Колин ще бъде значително разширен - от около 149 000 квадратни метра до приблизително 173 000 квадратни метра. Новите площи ще включват производствени линии за автомобила и батерията му, както и нови цехове за боядисване и заваряване.

Премиерът Петр Фиала подчерта важността на инвестицията за чешката икономика. Автомобилната индустрия формира около 10% от БВП на страната, а новият проект ще създаде 245 работни места в региона.

От общата сума от 790 милиона долара, чешката държава ще инвестира до 74 милиона долара за специализирано съоръжение за сглобяване на батерии.

Министърът на промишлеността и търговията Лукаш Влчек съобщи, че правителствената подкрепа се очаква да донесе ползи за държавата в размер на 290 милиона долара.

Инвестицията е част от стратегията на Toyota за постигане на въглеродна неутралност в Европа до 2040 година.

История на завода

TMMCZ има над 20-годишна история в Чехия. Началото е с решението за производството на модела Aygo през 2002 година като съвместно предприятие с PSA. Toyota придоби пълна собственост над завода през 2021 година.

Днес той е един от най-големите работодатели в регионас около 3200 служители. 65% от доставките на части се осъществяват от чешки компании, което показва дълбоката интеграция на производството в местната икономика.

За повече от две десетилетия заводът в Колин е произвел над 4,5 милиона автомобила.