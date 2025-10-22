Висшият съд на Мадрид окончателно потвърди анулирането на концесията за строителството на два подземни паркинга до стадион "Сантяго Бернабеу" - проект, подкрепян от общината и футболния "Реал Мадрид". Решението е сериозен удар върху инфраструктурните и инвестиционните планове в района, който бе замислен като ключов елемент от по-широката модернизация на спортния комплекс.

Съдът отхвърли жалбите на двете институции и даде предимство на жителите, обединени в Асоциацията на засегнатите от проекта. Според решението, техническите доклади "не оставят място за съмнение", че планът нарушава Специалния градоустройствен план от 2017 г. и би изисквал нови анализи на екологичния и транспортния ефект, проведени от независим орган.

Разноските по делото възлизат на 18 000 евро - 6000 за сметка на общината и 12 000 за "Реал Мадрид".

Проект без доказана обществена полза

Съдебният състав определи проекта като лишен от обществен интерес, подчертавайки, че той обслужва частен търговски интерес, без убедителни доказателства, че би облекчил трафика в района. Подземният тунел, предвиден като връзка между двете съоръжения, според магистратите няма реален принос за транспортната свързаност.

Критика бе отправена и към общината за въвеждането на нови данни едва на етап обжалване - действия, които съдът определи като процесуално некоректни.

Нарушения и липса на прозрачност

В решението се посочва, че първоначалното проучване за икономическа осъществимост, подготвено от "Реал Мадрид", и финансовият анализ на общината са били "съществено изменени" след общественото обсъждане, без измененията да бъдат отново подложени на публична консултация.

Съдът отбелязва и слабости в транспортните изчисления, базирани единствено на симулации в пиков час, без да се отчитат натоварванията при големи събития. Това, според решението, подкопава аргумента за обществена необходимост.

Последствия за инвестиционната среда

Решението може да забави плановете за цялостната модернизация на зоната около "Бернабеу", където общината и "Реал" залагаха на синергия между спорт, търговия и градска инфраструктура. Макар делото да има юридически характер, ефектът му е и икономически - то поставя под въпрос прозрачността на концесионните процеси в столицата и може да охлади апетита към подобни публично-частни партньорства.