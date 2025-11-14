Според новият доклад Fairwork España, разработен от Университета "Комплутенсе" и фондация Primero de Mayo по методология на Оксфордския институт по интернет, представя нелицеприятна картина за бизнес моделите на испанските дигитални платформи, предава El País.

От седемте оценени компании нито една не достига базовите 10 критерия за адекватни условия на труд. Три платформи (Taskrabbit, Cuideo и Glovo) получават нула точки, Uber - две, а Cabify и Livo - по три. Единствено Just Eat "минава летвата" със 7 от 10 точки.

Основното заключение според изследователите, цитирани от El País, е че зад технологичната иновация стои бизнес модел, основан на ниски разходи за труд, минимални гаранции за безопасност и почти пълна липса на предвидимост и трудови права.

Докладът отбелязва, че през последните години има подобрение в платформите за доставка на храна и превоз с шофьор (VTC), където държавната намеса беше най-силна. Но при платформите в грижата за възрастни и в домашните услуги - като Cuideo и Taskrabbit - условията остават силно влошени.

Особено внимание получава Glovo. Според доклада старият ѝ модел, функционирал чрез "фалшиви" самонаети куриери, получава нула точки по всички критерии - от гарантирано минимално възнаграждение до прозрачност, безопасност, справедливо управление и синдикални права. Промяната към наемане на трудов договор, според авторите, е настъпила под натиска на прокуратурата, след милиони евро глоби и под заплахата от наказателно преследване срещу изпълнителния директор Оскар Пиер.

Въпреки това Glovo все още не е интегрирала всички свои предишни куриери и разчита на подизпълнители - модел, който според изследователите продължава да създава проблеми - ниски доходи, нежелана непълна заетост и непрозрачни алгоритми. Компанията уточнява, че новият ѝ модел още не е бил обект на емпиричен анализ.

Cuideo, платформа за грижи за възрастни и зависими хора, също получава нула точки. Според доклада, цитиран от El País, компанията работи по модел на посредник, прехвърляйки изцяло трудовите отговорности върху семействата и лечебните заведения. Това води до липса на контрол върху безопасността, липса на колективни права и слаба защита на данните.

Taskrabbit, популярна и заради партньорството си с Ikea при монтажи на мебели, е оценена като платформа, разчитаща на самонаети лица с по-малко защити и по-несигурни доходи в сравнение с наетите работници.

Uber получава две точки за гарантиране на минимална заплата и синдикална свобода, но не покрива останалите изисквания. Анализът обхваща VTC сегмента, но не и Uber Eats. Изследователите подчертават, че именно Uber Eats е последният крупен играч, който продължава да работи масово със самонаети куриери - модел, който вече се проверява от Инспекцията по труда.

Cabify е с три точки - добавя прозрачни трудови условия към постигнатото от Uber, но също остава далеч под стандартите по повечето критерии.

Три точки получава и Livo - бързо растяща платформа за медицински сестри, основана през 2023 г. Според доклада компанията, цитирана от El País, е финансирана от Yellow - фонд за рисков капитал, създаден от основателите на Glovo с капитал от 30 млн. евро. В акционерната структура се открояват и Lanai, K Fund и CRB Health.

Изследователите отбелязват, че Livo е пример за експанзия на платформения модел в сектори с висока квалификация - тенденция, която привлича вниманието на инвеститорите, но създава нови предизвикателства за регулаторите.