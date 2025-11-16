Испания продължава да поставя рекорди на пазара на труда, като октомври се превърна в един от най-силните месеци в историята, предава elDiario. На фона на този устойчив подем ясно се откроява една структурна промяна: секторите "Информация и комуникации" и "Професионални, научни и технически дейности", определяни като области с висока добавена стойност, наемат работници с по-бързи темпове от традиционно силни отрасли като хотелиерството.

Докато общият ръст на заетостта е 2,4% за последната година, научно-техническите професии нарастват с 3,5%, а ИКТ секторът с 3,9%, посочва държавният секретар по социалното осигуряване Борха Суарес. В същото време заетите в хотелиерството се увеличават с 1,7%.

Резултатът е показателен, тъй като двете висококвалифицирани групи вече събират повече служители от ключовия за Испания туристически сектор - почти 2,1 млн. души срещу 1,9 млн. в хотелиерството. Разликата расте всеки месец, подчертава Суарес, определяйки процеса като отразяване на "трансформация към по-качествено производство и по-устойчив растеж".

Разликата личи и в заплащането. Средната осигурителна база за наетите в страната е 2269 евро месечно, докато в научно-техническите дейности достига 2 646 евро, а в ИКТ - 3120 евро, или с 851 евро над средното равнище.

Качеството на договорите също е осезаемо по-високо. Общата временна заетост е 12,1%, но в научно-техническите професии е само 5,8%, а в ИКТ - 4,3%. Делът на постоянните работници на пълен ден достига 78% и 88% съответно в тези два сектора, при 57,7% за пазара като цяло.

В ИКТ най-голям ръст идва от "програмиране, консултантски и други IT услуги", които вече заемат над половин милион души. При научно-техническите дейности водещи са юридическите и счетоводни услуги, както и архитектурата и инженерните специалности, с общо над 680 хиляди служители. Най-бързо растат подразделенията, свързани с корпоративно управление и изследователско-развойна дейност.

Традиционно мъжки доминираните професии също започват да се променят. В някои подкатегории нарастването на заетостта при жените вече изпреварва това при мъжете - например в архитектурните и инженерни услуги, където женската заетост расте с 4,2% на годишна база.