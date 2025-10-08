Испанското правителство се готви да постави спирачка на бурния растеж на частните университети, които вече са на път да надминат държавните по брой и студенти, пише El País. С промяна в указ от 2021 г. се въвеждат по-строги изисквания за откриване на нови кампуси - мярка, с която властите искат да защитят достъпа до образование като основен инструмент за социална мобилност.

Днес в Испания има 50 частни срещу 46 държавни университета, а частните вече доминират при магистърските програми. Те навлизат и в най-търсените и най-скъпите специалности като медицина, където таксите достигат 23 хил. евро на година.

Макар студентите да предпочитат държавните университети, ограниченото финансиране не им позволява да разширяват приема. Липсата на средства за преподаватели и инфраструктура води до недостиг на места, завишени оценки за прием и несъответствие между академичното обучение и нуждите на пазара на труда.

Новите правила изискват положително становище от националната или регионална агенция за оценка на качеството, както и изграждане на общежития за поне 10% от студентите. Всеки университет ще трябва да има минимум 4500 студенти, да отделя 5% от бюджета си за научна дейност и да осигурява 2% от средствата си чрез конкурентно финансиране.

От 1998 г. Испания не е откривала нов държавен университет, докато частните бележат експлозивен ръст. Ако през 90-те години да са съществували само няколко, днес те обучават една трета от студентите - значително повече, отколкото в Германия, Франция или Италия, пише още El País.

След пандемията търсенето на специалности в здравните науки е скочило рязко, а регионалните власти отговарят с разкриване на стотици частни места. В Мадрид вече има повече студенти по медицина и психология в частни университети, отколкото в държавните, което поражда напрежение за достъп до практики в държавните болници.

Освен това осем нови проекта за частни университети ще бъдат разгледани по новите, по-твърди критерии, а седем други чакат решение от регионалните парламенти. Правителството на област Мадрид вече заплаши да обжалва указа, който според него застрашава "свободата на образование и предприемачество".