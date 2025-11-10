Испанската отбранителна индустрия преживява безпрецедентен приток на публични средства. Правителството одобри държавни заеми в размер на 14,2 млрд. евро при 0% лихва, които ще се разпределят между 30 програми за модернизация на армията, предава El País. Финансирането, предоставено от Министерството на индустрията, не изисква одобрение от Конгреса на депутатите - ход, който позволява на кабинета на Педро Санчес да ускори процеса въпреки резервите на коалиционните му партньори относно рязкото увеличение на военните разходи.
Решението идва в контекста на глобален натиск за увеличаване на отбранителните бюджети - под влияние на САЩ и НАТО, както и на продължаващата война в Украйна. Само през 2025 г. Испания е добавила над 10,4 млрд. евро към разходите за отбрана, повишавайки дела им до около 2% от БВП спрямо 1,4% година по-рано.
Макар правителството да заявява, че средствата ще подкрепят цялата верига на доставките, реалността показва висока концентрация. Indra, Airbus и Navantia участват - пряко или чрез съвместни дружества - в 98% от финансираните програми. Сред проектите, които ще получат средства, са модернизацията на бойни кораби, разработката на нови спътници за наблюдение на Земята, обновяването на авиационното обучение и цифровизацията на комуникационните системи на армията.
Най-големите договори са за Airbus и Indra - съответно над 1 млрд. евро за сателити PAZ II и 3 млрд. евро за нови артилерийски системи. Navantia ще разполага с близо 2,3 млрд. евро, включително 1,28 млрд. за модернизация на фрегатите от клас F-100.
По-малки играчи като Telefónica и Oesía също ще се възползват от част от средствата чрез съвместни предприятия с Indra, насочени към киберсигурност и криптографски системи.
Финансовата рамка на тази програма напомня по структурата си на стратегическите инвестиционни планове (PERTE), чрез които Испания подкрепя ключови индустрии като автомобилостроенето и възобновяемата енергия. Разликата е, че военните кредити са извън контрола на парламента - факт, който предизвиква въпроси за прозрачността и политическата отчетност, но гарантира на индустрията дългосрочно и евтино финансиране в период на ускорен глобален ремилитаризационен натиск.