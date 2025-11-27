Испанското правителство и синдикатите са постигнали договореност за поетапно увеличение на възнагражденията в държавния сектор, което ще достигне 11% в периода 2025-2028 г., предава RTVE. Финалното споразумение е оформено след серия интензивни преговори и е последвано от предложението, направено през миналата седмица, когато кабинетът първоначално оферираше кумулативно повишение от около 10%. Планът засяга близо 3,5 млн. служители в публичната администрация.

Увеличението започва още през декември, когато в заплатите ще бъде отразен ръстът от 2,5% за 2025 г., изплатен със задна дата от януари. През 2026 г. е предвидено допълнително увеличение от 1,5%, както и възможност за още 0,5% в началото на 2027 г., ако инфлацията в края на годината достигне или надмине 1,5%. За 2027 г. ръстът е заложен на 4,5%, а за 2028 г. - 2%, което повишава общия кумулативен ефект до 11,4% поради ежегодното му натрупване.

Синдикалните организации UGT и CSIF са подкрепили споразумението, докато CCOO е отказала да се присъедини, определяйки първоначалната рамка - особено тавана от общо 4% за 2025-2026 г. - като недостатъчна предвид прогнозната инфлация. Според синдикатите реалните доходи на държавните служители вече са сериозно ерозирани: CSIF изчислява обезценка от около 8% за последните три години и почти 20% от 2010 г. насам. Това обяснява и по-твърдия тон в преговорите - организацията предупреди, че ще остане на масата "отговорно", но настоява за пълно възстановяване на покупателната способност.

Споразумението идва в контекст на напрежение между страните, след като рамката за 2022-2024 г. изтече без обновяване и заплатите останаха замразени през настоящата година (с изключение на вече изплатения 0,5% по стария механизъм). Преговорите са допълнително усложнени от бюджетното блокиране, европейските изисквания за разходите и ръста на отбранителния бюджет, както и от заплахите за мобилизации и обща стачка.

Новият пакет включва и премахване на ограниченията за заместване на щатни позиции, което трябва да помогне за попълване на недостига на кадри. Отваря се и път за договаряне на 35-часова работна седмица, по-ясни правила за дистанционна работа и редица мерки за подобряване на публичната служба - от обновяване на конкурсите и ускоряване на процедурите до подобрения в административния взаимоспомагателен модел, вътрешната кариера и условията за пенсиониране.

Министерството на дигиталната трансформация и публичната администрация подчертава, че това е "съществен напредък" и гарантира стабилни доходи за служителите в следващите години. UGT определя постигнатата договореност като важна стъпка и за качеството на публичните услуги, докато CSIF уточнява, че подписът му не е "празен чек" и ще следи за изпълнението на всеки ангажимент в рамките на предстоящата комисия за мониторинг.