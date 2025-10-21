Испанското правителство беше принудено да промени курса и в понеделник предложи на социалните партньори да замразят вноските на самонаетите с по-ниски доходи през 2026 г., предава RTVE. Този ход е в контраст с първоначалните планове на Министерството на социалното осигуряване, които бяха отхвърлени от националната асоциация на самонаетите, опозицията и дори от партньорите на правителството.

Мярката, договорена в рамките на социалния диалог, трябва да бъде впоследствие одобрена от Конгреса на депутатите (долната камара на испанския парламент), където правителството все още няма необходимата подкрепа. Министърката на социалното осигуряване Елма Саиз призова политическите групи за "отговорност".

"Спряхме удара, който искаха да нанесат на самонаетите. Правителството представи ново предложение, което е в съответствие с това, което бяхме предложили в началото на септември, тоест база за вноските за 2026 г., която да отразява ситуацията, в която се намират" - отбелязва президентът на Националната федерация на асоциациите на самонаетите (ATA) Лоренсо Амор, въпреки че според него предложението остава "недостатъчно" - особено що се отнася до социалните придобивки.

Първоначалното предложение на министерството предвиждаше прогресивно увеличаване на вноските за периода 2026-2031 г., което щеше да означава, че човек с доходи от 670 евро месечно ще плаща 217 евро (17 евро повече), а самонает с над 6000 евро доходи - 796 евро (206 евро повече).

След множеството критики новата версия предвижда замразяване на т.нар. "намалена осигурителна таблица", тоест вноските на самонаетите с доходи между 670 и 1166,7 евро месечно, и увеличение за останалите между 1% и 2,5% (2,5-14,75 евро).

"Предложението отчита всички мнения, които различните представители са изразявали (...), сега е моментът да се обсъди", заяви Саиз, апелирайки към "отговорност" както на организациите на работодатели и синдикати, така и на политическите групи, с цел "да се постигне фундаментален момент по отношение на правата и социалната защита, а не да има работници от първа или втора класа".

Мярката включва и подобрения в обезщетенията при спиране на дейността на самонаетите, както и в помощите при грижи за деца с тежки заболявания. Предвижда се по-адекватно определяне на размера на обезщетенията при раждане и грижи за деца, като се вземат предвид последните три месеца доходи, а също така се разработват мерки за защита на кърменето.

Социалното осигуряване подчертава, че самонаетите могат да запазят вноска над нивото, съответстващо на доходите им, както и че базите на вноските могат да се променят постепенно според реалните приходи през следващите години. Планира се също по-достъпен режим на разсрочване на плащанията и освобождаване от плащане при суми под 6 евро.

Министърът на икономиката Карлос Куерпо заяви: "При по-ниски доходи предложението гарантира стабилност на тези вноски" и призова социалния диалог да "се остави да работи", за да се постигне баланс и права за всички.

Социалистическата част на правителството отбелязва, че увеличението е необходимо за "корекция на разликата от 650 евро между средната пенсия на самонает и на наемен работник", като единственият начин за решаване на неравенството е "да се внася осигуровка според реалните доходи".

От ATA приветстваха промяната, но я смятат за "недостатъчна". "Тези, които казват, че трябва да се внася повече, за да има повече социална защита, грешат", защото "социалната защита е право" и "самонаетите вече внасят според реалните си доходи", заяви Лоренсо Амор. Подобни критики имат и UPTA и UATAE, които наричат предишния план "неразбираем удар" срещу самонаетите с най-ниски доходи.

Синдикатите също смятат, че предложението е твърде скромно за високодоходните самонаети. Sumar, коалицията над премиера Санчес, го определя като "добра новина", но опозицията настоява за допълнителни намаления. Лидерът на PP Алберто Нуньес Фейжо обяви освобождаване от ДДС за самонаети с доходи под 85 хил. евро, а Vox предлага "нула вноска за всички самонаети."

Системата, въведена през 2022 г., позволява на самонаетите да плащат вноски според реалните си доходи и да променят избраната база до шест пъти годишно. Договорено е също, че всяка тригодишна рамка ще се преглежда и актуализира според реалните доходи на самонаетите, като новата ще обхване 2026-2028 г.