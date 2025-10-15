Националният статистически институт (INE) повиши с една десета окончателната оценка за инфлацията в Испания през септември - до 3%, което е с три десети повече спрямо август, предава El País. Данните показват, че връщането на цените към нормални нива остава трудно, а разликата със средното за еврозоната се увеличава до 0,8 пункта - при 2,2% там. Индексът на потребителските цени се връща на най-високото си равнище за годината, колкото и през февруари. Основната инфлация (без енергия и храни) остава на 2,4% - същата като през август, но малко над предварителните оценки.

От испанското Министерство на икономиката обясняват покачването с т.нар. базов ефект при горивата и в по-малка степен при електроенергията - спадът им спрямо миналата година е по-слаб. Септември 2024 г. бе месецът с най-ниска инфлация за последните четири години и половина - едва 1,5%, благодарение на рязкото поевтиняване на горивата тогава. На месечна база обаче цените намаляват с 0,3%, което е обичайно след края на летния сезон.

На фона на силния икономически растеж - МВФ отново постави Испания като най-бързо растящата развита икономика сред големите държави - и при намаляваща безработица и дълг спрямо БВП, инфлацията остава най-трудният за овладяване макроикономически показател, който директно засяга домакинствата.

Показателен е примерът с храните и безалкохолните напитки: след два месеца спадове те отново поскъпват - от 2,3% до 2,4% на годишна база. Властите посочват, че някои продукти поевтиняват осезаемо - като зехтина, чиито цени са се понижили с 43% за година. Но при много други ръстът остава двуцифрен - кафето е с 19,9% нагоре, яйцата с 17,5%, говеждото с 16,5%, а шоколадът с 15,6%.

"Услугите - в среда на демографски натиск и растеж на туризма - и непреработените храни продължават да оказват натиск. Освен това, електричеството вече не е благоприятен фактор в разликата с еврозоната, особено след априлското спиране на електрозахранването", обобщава Реймънд Торес, директор по икономиката във Funcas, цитиран от El País. "Инфлацията обаче би трябвало да се забави донякъде през следващите месеци благодарение на базовите ефекти", добавя той.

Ако не настъпят нови сътресения, като изостряне на търговските конфликти, това облекчение може да стане осезаемо към ноември и декември. В края на 2024 г. инфлацията скочи рязко, което ще направи годишните сравнения по-благоприятни. Според икономисти това най-вероятно е пикът за годината, след който темпът постепенно ще се понижи до около 2,6-2,7%, като според някой от тях цените на храните и енергията продължават да се задържат твърде високи.

Настоящият ръст на инфлацията - двойно по-висок от миналогодишния - идва в момент, когато Европейската централна банка не планира промени в лихвите. ЕЦБ смята, че настоящите нива са "неутрални" - нито стимулиращи, нито ограничаващи икономиката - и ще запази тази позиция на заседанието си в края на месеца във Флоренция.

Миналата седмица банката отбеляза, че "изключително силните резултати" на Испания поддържат европейската икономика, но именно тази динамика, движена от вътрешното търсене, затруднява връщането на инфлацията към целевото равнище, въпреки благоприятни фактори като стабилното евро спрямо долара.