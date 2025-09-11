Европейската централна банка запази нивото на основните си лихвени проценти, след приключилото двудневно заседание на финансовата институция. Така лихвата по депозитното улеснение, която банките получават, когато депозират средства овърнайт при ЕЦБ, остава на ниво от 2 на сто. Това е водещият показател, задаващ паричната политика на Централната банка на еврозоната.

Освен това, основната лихва по рефинансирането, по която банките заемат средства от ЕЦБ за срок от една седмица, също остава без промяна, запазвайки ниво от 2,15 процента, а лихвата по пределното кредитно улеснение, плащана от банките при овърнайт заемане на средства от ЕЦБ с предоставяне на обезпечение, се задържа на равнище 2,40 процента.

Това е второ поредно заседание, на което се взема решение за запазване на нивата на основните лихви, след това през юли, когато ЕЦБ прекъсна серията от осем последователни понижения.

ЕЦБ отбелязва, че инфлацията в момента е около средносрочното целево ниво от 2 процента, а оценката на Управителния съвет за инфлационните перспективи остава като цяло непроменена.

Ръководството на институцията заявява решимостта си да гарантира, че инфлацията ще се стабилизира на целевото ниво от 2 процента в средносрочен план и отново подчертава, че ще следва подход, основан на данните.

Решенията за паричната политика ще бъдат определяни за всяко следващо заседание "на основата на оценката на Управителния съвет за перспективите за инфлацията и рисковете, свързани с нея, в светлината на постъпващите икономически и финансови данни, както и на динамиката на основната инфлация и силата на предаването на паричната политика", посочва Централната банка на еврозоната, допълвайки че Управителният съвет не се ангажира предварително с конкретна траектория на лихвите.