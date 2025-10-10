Силната икономика на Испания продължава да изпъква на европейската сцена, пише El País. Протоколът от септемврийската среща на Европейската централна банка (ЕЦБ) показва, че голяма част от устойчивостта на еврозоната се дължи именно на Испания.

"По-добрата от очакваното устойчивост на еврозоната през второто тримесечие се дължи в значителна степен на изключителното представяне на четвъртата по големина икономика в еврозоната", се казва в документа.

Без директно споменаване на Испания, става ясно, че именно тя е двигателят на растежа, докато някои други партньори се представят по-слабо, което се отразява и на пазара на труда. През второто тримесечие испанската икономика нарасна с 3,1% на годишна база, а безработицата е най-ниската от 2008 г. - 10,29%. Контрастът с по-слабите данни на други страни не остана незабелязан от Financial Times и други медии.

Решението на ЕЦБ да запази лихвите непроменени за втори пореден път бе единодушно. Въпреки обсъждането на евентуално намаление, геополитическите рискове и търговската несигурност наложиха стратегията "изчакване и наблюдение".

Дискусиите между поддръжниците на по-ниски лихви и застъпниците за запазване на сегашните нива са били остри. Първата група се аргументира, че рисковете са дефлационни, а силното евро и търговските напрежения намаляват ценовия натиск. Втората група обаче смята, че спадът на инфлацията е временен и зависи от волатилни фактори като енергията и движението на еврото.

Силната вътрешна икономика и новите митнически тарифи могат да поддържат инфлационния натиск, а геополитическите напрежения допълнително затрудняват прогнозата. И докато спорът продължава, Испания остава фокусът, който дърпа еврозоната напред, а ЕЦБ избира внимателен подход пред бързи решения.