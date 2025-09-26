Испания затвърди позицията си като лидер сред големите икономики на еврозоната, предава El País. През второто тримесечие БВП нарасна с 0,8% - с една десета над първоначалната оценка и с 3,1% спрямо година по-рано. Успехът идва на фона на турбулентна международна обстановка, белязана от новата митническа офанзива на Доналд Тръмп.

Вътрешната картина обаче остава стабилна. Пазарът на труда достигна рекорди с над 22 млн. заети, а потреблението и инвестициите продължават да теглят икономиката. Външното търсене почти не допринася за растежа, а туризмът, макар и близо до нови рекорди, забавя темповете си.

Испания вече осем поредни тримесечия расте над 0,6% и засилва преднината си пред Франция и Германия. Все по-честите ревизии нагоре на статистиката и подобрените прогнози на институциите (2,6% за 2025 г.) потвърждават устойчивата динамика. Понижената рискова премия и по-евтиният дълг също играят в полза на страната.

Но перспективата не е лишена от заплахи. Нови мита от САЩ, политическа нестабилност във Франция и Великобритания, както и икономическата слабост на Германия могат да охладят темпото на испанската икономика в идните месеци.