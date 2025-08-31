Според данни на Trading Economics БВП на Испания е нараснал с 3,2% през 2024 година - един от най-високите в еврозоната и повече от два пъти над средната стойност. Очаква се това да остане тенденция през следващите две години.

По този показател я изпреварват единствено Кипър, Хърватия и Малта, а след нея остават Германия, Франция и Австрия. Какви са причините за този икономически успех, разглежда CNBC.

Свежа работна ръка

Един от най-важните фактори за развитието на пиренейската страна се оказа миграционният поток. Докато повечето европейски страни затварят границите си за мигранти, Испания ги отвори. Това решение се оказа печелившо, запълвайки хиляди работни места, основно в сектора на услугите.

"90% от увеличението на работната сила от 2021 г. насам се дължи на имиграцията", каза Мигел Кардосо - главен икономист за Испания.

За разлика от повечето европейски държави, Испания има едно важно предимство - широкото разпространение на местния език. Така голяма част от работниците всъщност идват от Латинска Америка, като някои даже имат двойно гражданство, благодарение на благоприятната система за издаване на разрешения за пребиваване.

Източник: iStock

Антимигрантската политика на Доналд Тръмп също оказа сериозно влияние, като превърна Европа в подходяща алтернатива.

Бумът на имигранти в Испания обаче започва години преди това, когато през 2022 г. близо 1,3 милиона души са се установили в страната. Според Националния статистически институт голяма част от тях са граждани на Колумбия, Венецуела и Мароко.

Макар с малък спад, експертите очакват тази тенденция продължи и през следващите десетилетия.

Немалка част от мигрантите имат високо образование. Те допринасят както със знанията си, така и със смелостта си - според Кардосо са по-склонни да предприемат рискове и да стартират бизнес.

Привлекателна дестинация

Не е изненада, че именно туризмът допринася за близо 14% от БВП на страната. Според Шарлот Рийд - кореспондент на CNBC, секторът в Испания изживява бум след пандемията, правейки я една от най-посещаваните държави в света.

Източник: iStock

Мигел Кардосо смята, че това се дължи на промяна в потребителските навици на хората - да инвестират в преживявания, а не във вещи.

Така туристите харчат около 160 евро дневно, като обикновено престоят им е между четири и седем нощувки. Много често тези пари подпомагат по-малките бизнеси. За периода 2023-2024 година заетостта се е увеличила с близо 10%, като работещите в сектора достигат близо 3 милиона.

Най-интересното е времето, което посетителите избират за пътуване. "По-голямата част от увеличението на туристическия поток всъщност е в това, което наричаме "shoulder months", точно преди или след лятната ваканция. Така че има известна деконцентрация в начина, по който тези потоци идват в Испания, както и географски", коментира министърът на икономиката, търговията и бизнеса Карлос Куерпо.

Другата страна на монетата

Макар туризмът да подхранва голяма част от икономиката на страната, тази зависимост има и негативна страна, която явно се забеляза по време на пандемията. Тогава пиренейската държава стана вторият най-голям бенефициент на фондовете "Следващо поколение ЕС" след Италия - средства, предназначени да подкрепят възстановяването от кризата чрез безвъзмездни средства и заеми.

Източник: iStock

Така Испания получи общо 163 милиарда евро, което допринесе с от 1,2% до 1,7% за растежа на БВП през 2024 г. Тези средства се използват както за намаляване последиците за бизнеса от COVID кризата, така и за модернизиране на икономиката и увеличаване на производството, допълни министърът.

Диверсификация

За да минимализират рисковете от подобен сценарий в бъдеще, управляващите инвестират в развитието на други икономически сектори. Така Испания отбелязва ръст на износа на информационни и комуникационни технологии, банково дело и зелена енергия.

През 2024 г. приходите от нетуристическия сектор стигат 100 милиарда евро.

Източник: iStock

Една от най-бързо развиващите се сфери в страната в момента е тази на зелената енергия. Испания е сред челните места в Европа по използване на фотоволтаични системи. Това привлича много чуждестранни инвеститори, включително китайската Arctech.

Така страната се нарежда на четвърто място по привлекателност за инвеститори в ЕС, като само Китай е обявила намерение да вложи до 11 милиарда евро в 33 проекта през 2025 година. Това партньорство в голяма степен се дължи на данъчни споразумения между Испания и азиатската държава.

Въпреки това, най-голям инвеститор остава САЩ, коментира Карлос Куерпо.

Значително предимство на Испания е ниската цена на енергията. Това привлича компании като Stellantis, които обявиха панове за изграждане на завод за литиево-йонни фосфатни батерии в Сарагоса, съвместно с познатата в сектора CATL. Очаква се инвестицията да е на стойност 4,3 милиарда долара.

Въпреки добрите икономически резултати, испанците не са щастливи

Подобно на много европейски държави, разходите за живот в Испания се увеличават. Правителството се опита да се справи с проблема, като повиши минималната работна заплата с 4,4% през 2025 г. Този процент обаче е значително по-малък, що се отнася до реалната.

Пенсиите също се увеличиха, а това доведе до по-високи вноски за социално осигуряване за работещите.

Източник: GettyImages

Цената на жилищата също се повиши значително. До голяма степен това се дължи именно на туристическия сектор. Наскоро страната беше обхваната от протести заради липсата на квартири и високите наеми. Това принуди управляващите да премахнат над 65 хиляди обекта за настаняване.

Липсата на жилища, от друга страна, води до спад на раждаемостта и задълбочава демографската криза.

Други проблеми за страната остават митата, ниските нива на инвестиции, младежката безработица, публичният дълг, държавният дефицит и климатичните промени, посочват експерти.

Въпреки тях обаче, значителните икономически успехи на Испания не са за пренебрегване. Привличането на работна ръка и чуждестранни инвестиции карат експертите да очакват ръст на БВП на страната и през следващите години.