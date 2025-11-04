Испанският трудов пазар остана стабилен и през октомври, въпреки традиционния спад след края на летния сезон. Според данни на RTVE, броят на осигурените към социалната система достига 21,8 милиона души, след като през месеца са добавени 141 926 нови заети - ръст от 0,7% спрямо септември. Това е най-високото ниво за октомври, с изключение на 2021 г., която се счита за извънредна заради възстановяването след пандемията, отбелязва El País.

В годишен план заетостта расте с 2,4 %, най-бързият темп от началото на годината, като в системата има над половин милион нови работници спрямо октомври 2024 г. Въпреки силния ръст на заетостта, безработицата също леко се увеличава - с 22 101 души (0,9%), до 2,4 млн. регистрирани в службите по заетост (SEPE). Това е обаче значително под средното за последните десетилетия - типично за октомври увеличението надхвърля 69 хил. души, изчислява El País.

Краят на туристическия сезон традиционно води до спад в заетостта, но тази година ефектът е по-скоро ограничен. В сектора на хотелиерството са изгубени 50 594 работни места, в здравеопазването - 34 341, в административните и обслужващи дейности - 16 747, а в търговията - около 2000.

Всички тези загуби са компенсирани от 167 000 нови работни места в образованието, свързани с началото на учебната година, както и от растеж в професии с висока квалификация - в научно-техническите и ИТ сектори (+15 000), строителството (+15 300) и културните и развлекателни дейности (+16 700).

Индустрията също бележи лек ръст - +3865 работници, след като през третото тримесечие секторът е осигурил 22% от всички нови работни места в Испания, по данни от анкетата на населението (EPA).

Жените и чужденците - двигател на растежа

Както отбелязват RTVE и El País, октомври е донесъл два нови рекорда - най-голям брой жени и чуждестранни работници в трудовата система. Женската заетост достига над 10,34 млн. души, след ръст от почти 110 хил. спрямо септември. При мъжете увеличението е по-скромно - около 32 хил. Делът на жените в общата заетост вече е 47,4%, а именно силният растеж в образованието - сектор с традиционно преобладаващо женско участие - е основен фактор за този резултат.

Броят на чуждестранните работници преминава за първи път границата от 3,1 млн. души (3 101 500), увеличавайки се с 7,1% на годишна база - над пет пъти повече от средния темп на растеж на заетостта. Според El País, строителството е сред секторите, където чуждестранната работна сила е най-динамична.

Промяна в структурата на заетостта

Данните показват и запазване на качеството на новите работни места. Над 42% от новите договори са с постоянен характер - дял, който остава стабилен въпреки лек спад спрямо септември. Сред тях пълните трудови договори (26 993) доминират, следвани от договорите с прекъсвания (213 643) и непълните постоянни договори (168 547).

Министърът на социалното осигуряване Елма Саис посочва, че растежът на стабилната заетост и намаляването на временните договори са директен резултат от трудовата реформа, а голяма част от новите работни места са в сектори с висока добавена стойност.

От своя страна, вицепремиерката Йоланда Диас заяви, че реформата е "променила парадигмата" в испанския трудов пазар. "Всеки месец показваме, че пътят към по-малка безработица и по-достоен живот минава през гарантиране на правата на работещите", коментира тя.