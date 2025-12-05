Представителите на висшия мениджмънт в България навлиза в 2026 г. с увереност. Според най-новия доклад "State of the C-Suite" на International Workplace Group, 95% от изпълнителните директори са оптимисти за 2026 г., а 84% очакват глобалните икономически условия да се подобрят след година, белязана от икономическа нестабилност и предпазливост.

Този нарастващ оптимизъм е съпроводен с ясно и дисциплинирано изпълнение. Според нови изследвания на IWG - най-голямата глобална платформа за работни пространства с брандове като Spaces и Regus - с пълно единодушие 100% от изпълнителните директори посочват, че контролът на разходите е от съществено значение, а финансовите директори намаляват бюджетите средно с 10%.

За да намалят разходите, лидерите използват силата на AI и гъвкавите работни решения, за да работят по-ефективно, което ще позволи инвестиции в други сфери на бизнеса им. AI може да спести на компаниите 20-40% от оперативните разходи**, докато гъвкавият модел на работа може да намали разходите за недвижими имоти с 55%***, което превръщa и двете мерки в рентабилни начини за стимулиране на растеж.

В допълнение към намаляването на разходите, четири пети от всички членове на ръководния екип (83%) казват, че инвестициите в AI/автоматизация (82%) и продуктивност (82%) ще бъдат приоритет през 2026 г. AI може да доведе до значителни подобрения в производителността - предишни изследвания на IWG показаха, че 78% от служителите отбелязват как AI им спестява време, със средно спечелени 55 минути на ден, което се равнява на почти цял допълнителен ден продуктивност седмично.

Компании с различни размери дават възможност на служителите си да работят от множество локации, като разделят времето си между локални работни пространства, централен офис и дома. Това не е просто промяна в начина, по който хората работят, а по-скоро ребалансиране на мястото, където се създава икономическа стойност. Дните, в които трябваше да бъдем приковани към централен офис, отдавна отминаха. Технологиите промениха всичко, като на практика премахнаха нуждата от ежедневни дълги и скъпи пътувания.

Източник: IWG

2026 г. е годината на "Работа от офис", а не "Работа от офиса", като 83% от изпълнителните директори вече дават възможност на екипите си да работят от различни локации. Основните причини включват: по-кратки пътувания (43%), по-широка база от таланти (37%), щастие/предпочитания на служителите (37%), продуктивност на работната сила (37%) и възможност за избор на офис или коуъркинг пространство в райони с по-ниски разходи за недвижими имоти (37%).

През 2026 г. 56% от изпълнителните директори ще търсят краткосрочни договори за наем или ще предпочитат коуъркинг решения/членство в мрежа от гъвкави работни пространства (54%).

"Вече няма избор единствено между работа от вкъщи и работа от офиса", казва Марк Диксън, основател и главен изпълнителен директор на International Workplace Group.

"Като намаляват ежедневните, скъпи пътувания до отдалечени офиси и дават възможност на служителите да спестяват време като работят по-близо до мястото, където живеят и където искат да бъдат, лидерите могат да намалят разходите, да максимизират продуктивността, да увеличат удовлетворението и задържането на служителите и да постигнат по-добра възвръщаемост.

И докато ползите за бизнеса са ясни, допълнително проучване на IWG показва, че служителите също могат да спестят до 30 000 долара годишно, като работят по-близо до дома си във висококачествени, професионални работни пространства в центъра на техните местни общности."

Изводите в доклада "2026 State of the C-Suite" се припокриват с бързия растеж на мрежата на IWG. Между септември 2024 г. и септември 2025 г. IWG добавя 660 новооткрити центрове в САЩ, като повече от четири от всеки пет (83%) са разположени извън големите метрополитни райони.

Глобалната мрежа на IWG вече включва повече от един милион работни помещения в 121 държави, включително всички 50 американски щата - компанията откри 624 локации през 2024 г., а през първата половина на 2025 г. подписа и откри повече нови локации, отколкото през първото десетилетие от своята дейност.

"Продуктивността и представянето се свеждат до доброто управление на хора", допълва Марк Диксън. "Докато лидерите навигират AI, спестяването на разходи и задържането на персонала - отчитат се и високите разходи при текучество - предимствата на гъвкавата работа им позволяват да укрепят бизнеса си и да се подготвят за растеж."

Допълнителни резултати, включително анализ по длъжности, можете да откриете тук.

Най-новото изследване на International Workplace Group идва, след като компанията отчете най-високите приходи, паричен поток и ръст на печалбата в историята си и постигна бърз растеж на мрежата, с повече нови локации, подписани и открити през първата половина на 2025 г., отколкото през цялото първо десетилетие от дейността си.